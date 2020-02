Prisztás-gyilkosság: felmentették Hatvani Istvánt az emberölés vádja alól

Az ügyészség szerint a támadás mégsem volt emberölési kísérlet.

Tíz centi mély, 15 centi hosszú sebet ejtett Glancsák Erikán a szomszédja, a férfit 48 órán belül elengedték a rendőrségi őrizetből, és ugyan a támadás 2018. december 22-én történt, de csak most emeltek vádat, írja a blikk.hu. "Egy ikerházban laktunk, ő a családjával megvette az emeletet, mi pedig a párommal és a gyerekekkel béreltük az alsó szintet. Valamiért ő az első perctől el akart üldözni minket. Egy ideig tűrtünk, aztán próbáltunk többször is beszélni vele, hogy hagyja abba a hadjáratot", idézi fel a rossz szomszédi viszonyt az asszony. A támadás napján Erika nagyban készült az ünnepekre, sütött-főzött lelkesen. "Egész nap direkt hangoskodott, estére elfogyott a türelmem, és elhatároztam, beszélek vele. A kertben összetalálkoztunk, elkezdtem mondani a magamét, erre ő hasba döfött. Első pillanatban fel sem fogtam igazán, mi történt, fújtam egyet a gázspray-ből, ami nálam volt, majd hazarohantam. A hasamból ömlött a vér, a beleim kifordultak, gyakorlatilag a kezemben tartottam azokat. A kórházban ötórás műtéten estem át, s még az is kétséges volt, megmaradok-e", idézte vissza a borzalmas emlékeket az asszony. A blikk.hu szerint a támadó azzal védekezett, hogy a nő támadta meg őt, és ő egy műanyagdarabbal védekezett. Egy évig még egy házban éltek, a férfi azonban soha nem kért bocsánatot Erikától. Az ügyben most életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat - és nem emberölési kísérlet miatt.