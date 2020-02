Szabad szemmel – Jogállamisági feltételek: kockázatos vállalkozásba kezdett az ET elnöke

Nemzetközi sajtószemle, 2020. február 15.

Az osztrák kancellár arról beszélt a tegnap megnyílt hagyományos müncheni biztonsági konferencián, hogy a Nyugatnak nem szabad befeketítenie saját magát, mert az igazi autokraták nem Budapesten, vagy Washingtonban vannak. Kurzhoz az volt a kérdés, hogy a fejlett államok képesek-e még hitelesen képviselni a saját értékeiket a világban, ha az EU kellős közepén illiberális demokráciáról szónokolnak az olyanok, mint Orbán Viktor, ám közben gondok vannak náluk a jogállammal. Az osztrák politikus úgy reagált, hogy természetesen szóba kell hozni az ilyesfajta gondokat és szorgalmazni kell a helyzet javítását. Azt azonban zavarónak nevezte, hogy míg egyfolytában szó esik a demokráciaellenes irányzatokról, a magyaroknál, lengyeleknél és amerikaiaknál, addig a föld többi részén tapasztalható tekintélyelvűség már korántsem vált ki ekkora indulatokat. A transz-atlanti térségben azonban érvényesül a demokrácia kiváltsága. Viszont sürgetőnek minősítette, hogy javítsanak a gazdasági helyzeten, mert minél magasabb az életszínvonal, annál többen állnak ki a nyugati modell mellett a világ más tájain. A pódiumon vita támadt Kurz és a kanadai kormányfő között, mert az osztrák vezető burkoltan azt fejtegette, hogy az észak-amerikai állam tudatosan a jól képzett bevándorlókat igyekszik magához vonzani. Justin Trudeau erre rámutatott, hogy egy nyílt, multikulti társadalomban áldozni kell a migránsok beilleszkedésére, annál is inkább, mert az ezerszeresen kifizetődik – egyetlen nemzedéknyi idő alatt. Amikor pedig az osztrák vezető számokkal igyekezett bizonyítani, országa hány embert fogadott be, kanadai kollégája a szavába vágva jelentette ki, hogy itt igazából az olyan államokkal szemben kell hálásnak lenni, mint Jordánia, Libanon és Törökország, mert azok sokkal több menekültnek adnak otthont.

A kommentár úgy látja, hogy a Nyugatnak nem szabad együttműködnie Orbán Viktorral, hiszen az sorra kívül helyezi magát a demokratikus-humanista kereteken. Németországban idáig teljes volt az egyetértés, hogy a fő áramlat pártjai nem szövetkeznek az AfD-vel, ezt a tabut rúgták fel Türingiában. A magyar miniszterelnök hétfőn a botrány kellős közepén látogatott el Berlinbe Angela Merkelhez. A kancellár olyasvalakivel találkozott, aki még az Alternatívától is jobbra áll. A kommentár szerint ha Németországban élne, nagy valószínűséggel népellenes uszítás miatt nyomoznának ellene és figyelné a titkosszolgálat. Ez persze túlzásnak tűnik, hiszen Orbán egyfolytában hitet tesz a demokrácia mellett és magát a konzervatív-kereszténydemokrata táborhoz sorolja. Nyíltan nem szegte meg az alaptörvényt, az ország átépítése során ügyel a formális jogszerűségre. De ha közelebbről szemügyre vesszük, amit művel, akkor egy olyan politikus képe rajzolódik ki, aki mind gyakrabban sérti meg a demokratikus alapelveket. Régóta völkisch-etnikai nézeteket képvisel – írja a kommentár. Összekötő értékként a kereszténységet, a családot és a magyar szabadságot méltatja, utóbbi alatt értsen bármit is. Kelti az idegengyűlöletet, amikor arról szónokol, hogy a keresztény európai kultúrát fenyegeti a veszedelmes fiatal iszlám férfi migránsok áradata és a szervezett illegális bevándorlás. Átveszi a szélsőségesek kulcsszavait. Amikor Sorost támadja, sorra visszanyúl az antiszemita közhelyekhez. Rájátszik a cigányellenes érzelmekre is. Ugyanakkor kivételes államférfinak nevezte Horthyt, többször is sürgette a halálbüntetés visszaállítását. Újabban pedig kifejezetten nekimegy a jogállamnak, amikor azt követeli, hogy ne hajtsanak végre jogerős bírósági ítéleteket, ha azok ellentmondanak a nép józan érzékének. Merkel nagy vonalakban bizonyosan tudja, milyen nézeteket vall Orbán. Viszonyuk nehéz és távolságtartó. Ám mindkettejük pártja az EPP tagja. A kancellár abból a megfontolásból tárgyal továbbra is magyar kollégájával, nehogy az másik pártcsaládhoz álljon át. Berlinnek viszont látnia kell, hogy Orbán időnként ugyan taktikai okokból visszavonulót fúj, de ettől még változatlanul játszik a tűzzel. Gyűlöletet kelt, mérgezi a társadalmi légkört odahaza és a régióban is. És ha megkérdőjelezi az egyik legszentebb jogállami elvet, hogy ti. a jogerős bírósági döntések szentek és sérthetetlenek, akkor ezzel elárulja, hogy hajlandó semmibe venni az összes demokratikus értéket. Ez pedig ajtót nyit az alkotmánysértésnek, az állami önkénynek. Következésképpen azonban nem szabad semmiféleképpen sem együttműködni egy ilyen emberrel a Néppártban és azon kívül sem. Mert különben jön a sokat emlegetett gátszakadás.