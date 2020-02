Visszalépett egy független jelölt Dunaújvárosban

„A kormány egy leépülőben lévő, kötelezettségei miatt negatív pénzügyi értékű, már az első pillanatban súlyos tőkepótlásra szoruló létesítményt vásárolt ismeretlen áron az adófizetők terhére” – közölte a képviselő.

Szél Bernadett független országgyűlési képviselő feljelentést tett a Mátrai Erőmű adásvétele kapcsán, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. „A kormány egy pénzügyileg kivéreztetett, veszteséges, azonnali tőkepótlásra szorult, jelentős környezetvédelmi kötelezettségekkel terhelt erőmű-roncsot vett meg Mészároséktól ismeretlen áron. A rendelkezésre álló információk szerint a vásárlás mellett hangoztatott kormányzati érvek egyike sem reális” – írta közleményében a politikus. Hozzátette: a vétel nem szolgálja az ellátásbiztonságot, az erőmű már tavaly is csak félgőzzel üzemelt és így is brutális veszteséget termelt, miközben a jelenleginél olcsóbban is lehet belföldön áramhoz jutni például az alacsony kihasználtsággal működő gázerőművekből. Kiemelte, hogy a jelenlegi kormányzati elképzelések a munkahelyek védelmét sem garantálják, mert szakértői előrejelzések szerint a vállalat már az idén is jelentős, középtávon pedig drasztikus leépítésekre kényszerül, függetlenül attól, hogy ki a tulajdonos. Mint írta, egy felelős kormány már most azon dolgozna, hogy megfelelő képzéssel és stratégiával biztonságos munkahelyeket garantáljon az ott élőknek, ezzel szemben az látszik, a kormány inkább palira akarja venni az adófizetőket. „A kormány egy leépülőben lévő, kötelezettségei miatt negatív pénzügyi értékű, már az első pillanatban súlyos tőkepótlásra szoruló létesítményt vásárolt ismeretlen áron az adófizetők terhére. Mindezek miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt” – közölte Szél Bernadett.