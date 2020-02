A legsikeresebb magyar zenész és együttese Budapesten, az Arénában

Arról ugyan megoszlanak a vélemények, hogy a (könnyű)zenében a siker egyértelműen kifejezhető-e számokkal, de ha igen, akkor a következő állítás is igaz: február 20-án minden idők legsikeresebb magyar zenésze érkezik Budapestre, hogy föllépjen a Budapest Sportarénában. Úgy mondom, hogy a pár generációval korábbiak is be tudják árazni: száz-kétszázmilliós megtekintések a Youtube-on (összesen már több mint hárommilliárd), headliner-státusz a műfaj vezető fesztiváljain (Mayhem, Download), milliós lemezeladások, aranylemezek (nem Magyarországon, hanem az USA-ban), egy csokornyi szakmai díj – röpke 15 év alatt ezt sikerült összegyűjtenie a 2005-ben startolt Five Finger Death Punch zenekarnak, amelyet Zoltan Bathory, azaz Báthory Zoltán gitáros alapított és vezet. Az 1995 óta az Egyesült Államokban élő Báthory Zoltánnak az itthoni előélete sem volt kalandmentes. A Wikipédia angol nyelvű „kiadása” csak a kinti munkáit említi – nagyjából 2004-től –, pedig már Magyarországon is zenélt: a LadyBird's Bite nevű csapatban együtt muzsikált a jó nevű autós újságíróval/könyvszerzővel, Winkler Róberttel, és grafikusként is kipróbálta magát a metálszegmensben mint lemezborítók, magazincímlapok és pólók tervezője.

Az USA-ban sem ragadt le kizárólag a zenénél: repülőt vezet (mint az Iron Maiden éneklese, Bruce Dickinson), dolgozott a NASA-nál az űripari osztályon, van néhány jól fizető találmánya, meg egy saját sportmárkája - Alpha Dog Combat Gear –, a hozzá tartozó sportruha-gyártó céggel. Az igazán nagy dobása azonban az 5FDP létrehozása és felfuttatása volt. Az alapvetően a heavy metal szubkultúrához tartozó, azon belül viszont nehezen kategorizálható (power, groove, sőt hard rock jegyeket is mutató) együttes zenei értelemben nem talált fel semmi újat – inkább a látványban alkottak maradandót, egészen egyedi például az énekes mikrofonállványa –, de amit csinálnak, azt magas színvonalon űzik: a már előttük is létező elemekből összeraktak valamit, amit könnyű azonosítani, és a jelek szerint eléggé lehet szeretni. Jól megkomponált, érzelmes, hangulatos dalokat írnak, a színpadon pedig a ruháktól a frizurákon át a pirotechnikáig minden részletesen ki van munkálva. A szövegeikben jellemző téma a háború, az elnyomás és a (mindenféle) társadalmi igazságtalanság, a kiszolgáltatottság és a nyomor. A zenekart népes és lelkes rajongótábor követi mindenfelé (elsősorban a tizen-huszonéves korosztályból). Magyarországon még nem jártak, pedig – már csak Báthory miatt is – itthon is sokan szeretik őket. A sztárvendég a sokszoros visszatérőnek számító Megadeth lesz (utolsó fel-nem-lépésük a 2016-os dunaújvárosi rockmaratonon emlékezetesre sikerült: a basszusgitáros balesetet szenvedett a koncert előtt, de az affér nem az elmaradt koncert miatt, hanem a szervező legendás avokádós színpadi monológja okán vált kitörölhetetlen epizódjává a hazai rockkultúrának). Az ő jelentőségüket és a metálzene fejlődésében betöltött szerepüket nehéz lenne túlbecsülni, az pedig külön öröm, hogy az énekes-gitáros-zenekarvezető nemrég fölépült egy súlyos daganatos betegségből, és végre ismét a megszokott fordulatszámon zakatol. A műsor február 20-án 19 órakor kezdődik az Arénában.