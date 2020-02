Egy miniszter Macron pártjának új párizsi főpolgármester-jelöltje

Megdöbbenést keltett Franciaországban az Emmanuel Macron francia elnök pártja, az LREM által támogatott párizsi polgármesterjelölt, Benjamin Griveaux pénteken bejelentette, nem kíván indulni a márciusi voksoláson, mert két nappal korábban olyan szexuális tartalmú felvételek jelentek meg róla az interneten, amelyekből kiderül, nem olyan példás családapa, mint amilyennek beállította magát. Ám nem is a felvételek keltettek megrökönyödést, hanem a lejáratásnak ez a módja. Még az ultrabaloldali Engedetlen Franciaország párt alapítója, Jean-Luc Mélenchon is elfogadhatatlannak nevezte ezt az eljárást, mint fogalmazott, nem szabad megengedni, hogy bármilyen eszközt bevessenek a politikai ellenféllel szemben, a konzervatív Le Figaro pedig szombati számának címlapján azt írta, sokkos állapotba került az ország. Az ügyészség szombaton nyomozást indított. Az újabb botrány a lehető legrosszabbkor jött a francia elnöknek, aki többször is hibázott az elmúlt hetekben. Múlt kedden pártja több, az Elysée-palotában fogadott képviselőjének is elismerte ezt. Ám akkor még nem is sejtette, hogy minden korábbinál nagyobb botrány van készülőben és a pártja súlyos vereségre készülhet fel a márciusi önkormányzati voksoláson. Griveaux visszalépése nem borítja fel az esélyeket Párizsban. Bár kezdetben úgy látszott, elhódíthatja a fővárost, a francia elnök által fémjelzett nyugdíjreformmal szembeni tiltakozások az ő népszerűségét is megtépázták, Anne Hidalgo, jelenlegi szocialista polgármester, valamint a jobboldali Republikánusok párt által indított korábbi miniszter, Rachida Dati is megelőzte a közvélemény-kutatásokban. Ráadásul esélyeit tovább rontotta, hogy az öntörvényű matematikus, a szintén LREM-tag Cédric Villani is bejelentette indulását és a köztársasági elnök személyes felszólítása ellenére sem gondolta meg magát, mígnem kizárták a pártból. A botrány hatására mind többen a politikai közélet „amerikanizálódásától” tartanak. Olivier Faure, a szocialisták első titkára úgy vélte, elengedhetetlen a politikában az átláthatóság, ez azonban nem jelentheti a mások nemtelen eszközökkel való lejáratását. Francois Rugy volt államminiszter, aki tavaly hasonló okokból távozott Édouard Philippe kabinetjéből, úgy vélte, a teljes közéletet alacsonyítják le az ilyen videókkal. Griveaux nem közpénzekkel élt vissza, hanem magánéletét teregették ki. A felvétel kiszivárogtatója, az orosz Pjotr Pavlenszkij maga jelentkezett. 2017 óta él Franciaországban és Vlagyimir Putyin orosz elnök ellenfelének tartják. Állítása szerint azért hozta nyilvánosságra a videofelvételt, hogy így bizonyítsa: a párizsi elnökjelölt bort iszik és vizet prédikál. Elképzelhető ugyanakkor, hogy az orosz férfi, akit 2016-ban Václav Havel Díjjal jutalmaztak, épp az ellenkezőjét éri el akciójával és a francia közvélemény inkább Griveaux mellé áll. Pavlenszkijt szombaton egy másik ügyben őrizetbe vették, testi sértés miatt.