Szegedi extázis hattól nyolcig

Egészen kivételes bravúrral mínusz hatról fordított és nyert a Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a kor egyik legnagyobb hatású csapata, a PSG ellen.

A profi bokszban minden héten azt sulykolják a promóterek, hogy az „Év meccse” jön, a kézilabdában ennél valamivel szerényebb a felhozatal: maradjunk annyiban, a vasárnap esti Tisza-parti parti csak a „Szezon meccse” volt Szeged és a Paris Saint-Germain között. A francia sztárcsapat a Bajnokok Ligája A csoportjában a grupp második helyéért küzdött a Szegeddel, ugyanis a mezőnyből egyelőre kilóg a Barcelona a maga 22 pontjával. Ahhoz, hogy a katalánok ne szakítsák le teljesen üldözőiket, vasárnap mindkét egylet azért hajtott, hogy tartsa a listavezetővel a tempót.

A Szeged amúgy nem tekinthető zöldfülűnek a BL-ben, az idei már a csapat 17. idénye a legmenőbb sorozatban, a vasárnap esti pedig a 198. meccse volt a csapatnak a ligában. A PSG elleni mérleg sem volt tragikus, a hat eddigi meccsből egyszer (a 2018-2019-es idényben) győzött a Szeged, és egy döntetlen mellett háromszor a francia bajnok nyert. A férfi kézilabda azonban tényleg nem az a hely, ahol a statisztikának a történelmi múltat leszámítva bármilyen jelentősége volna, mert a játék lényege pont az: bárki, bárhol és bármikor kihúzhatja a gyufát.

A szegedi vezetőedző, Juan Carlos Pastor mindenesetre már a rangadó előtt leszögezte, a meccsen a védekezés lesz a kulcs. Emellett a jó ritmusú játékban, és a gyakori leindításokban látta előzetesen a siker kulcsát. Utóbbi amúgy az idei Szeged egyik erőssége a BL-ben, vagyis sejteni lehetett, komoly összecsapás körvonalazódik Szegeden.

Ráadásul a Pick több mint két éve nem kapott ki hazai pályán a Bajnokok Ligájában, ámbátor ettől az előző héten mindössze néhány másodpercre volt: csakhogy annak ellenére, hogy a dán Aalborg ellen 44 másodperccel a vége előtt még két gólos hátrányban volt, végül ikszre mentette a meccset, így megmaradt erre a hétre is a makulátlan mérlege.

Ebből is látni, hogy a Szeged felnőtt a kontinens legjobb csapatai közé, amit most is igazolt: jóllehet, Vincent Gerard kapus bravúros védésekkel kezdett a PSG kapujában, s a szegediek többször rossz megoldást választottak támadásban és védekezésben is, de átvészelték ezt az időszakot. A franciák azonban egy 4-1-es sorozattal elléptek, minden posztról eredményesek voltak, távoli átlövésekkel látványos gólokat szereztek, és a szünetben magabiztosan vezettek három találattal.

A második félidő elején a házigazdák szerb jobbszélsője, Bogdan Radivojevic piros lapot kapott, mert a büntetőnél fejbe dobta Gerard-t. Ráadásul a PSG egy újabb hármas sorozattal kezdett (16-22), ám a Szeged ezután feltámadt: 5-0-s szériával öt percen belül felzárkózott, majd a 47. percben – 1-0 után másodszor – megint vezetett! Ráadásul a védekezése is rendkívül hatékony lett, az utolsó két percet egygólos előnyről kezdhette. A hajrában Mikler Roland kétszer is zseniálisan védett, Joan Canellas ugyanennyiszer betalált, így a Szeged hatalmas bravúrral 32-29-re győzött! A szegedi közönség pedig véget nem érő ovációval hálálta meg kedvencei extázisát. A mezőny legeredményesebb játékosa a szegediek spanyolja, Joan Canellas lett, aki 12 kísérletből tíz gólt dobott.

Juan Carlos Pastor vezetőedző így értékelt: „A legfontosabb az volt, hogy visszajöttünk a meccsbe mínusz hat gól után, ez volt a döntő. A védekezés jó volt, támadásban a végén frissebbek voltak a játékosaim, és csapatként működött a Szeged. A kulcs támadások hatékonyságának feljavulása volt a második félidőben.”