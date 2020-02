Fölényes ellenzéki győzelem Dunaújvárosban

A jobbikos Kálló Gergely - a cikkünk megjelenésekor ismert adatok szerint - a szavazatok 56,29 százalékát megszerezve nyerte a választást, Molnár Tibor, független jelöltnek jutott a voksok 37,72 százaléka.

Az ellenzéki összefogás jelöltje fölényesen győzött a kormánypártok által támogatott független jelölt ellen a Fejér megye 4. számú parlamenti körzetében. A jobbikos Kálló Gergely - a cikkünk megjelenésekor ismert adatok szerint - a szavazatok 56,29 százalékát megszerezve nyerte a választást, Molnár Tibor, független jelöltnek jutott a voksok 37,72 százaléka. A részvétel alacsony volt, a szavazópolgárok alig 29 százaléka ment el szavazni.

A Fejér megyei 4-es választókerületben azért volt szükség időközi voksolásra, mert a körzet parlamenti képviselőjét, a jobbikos Pintér Tamást októberben megválasztották Dunaújváros polgármesterévé, így le kellett mondjon országgyűlési mandátumáról.

Az időközi választásnak három különlegessége is volt. Először fordult elő Magyarországon, hogy a Jobbik, a baloldali pártok, az LMP és a Momentum közösen állított parlamenti jelöltet Kálló Gergely személyében. Ugyancsak először fordult elő, hogy a Fidesz nem indított saját jelöltet, hanem beállt egy független aspiráns, Molnár Tibor, iváncsai polgármester mögé.



Utóbbi azzal volt magyarázható, hogy Pintér 2018-ban összefogás nélkül is legyőzte a kormánypártok jelöltjét, majd a helyhatóság választáson az integráltan induló ellenzék Dunaújváros mind a tíz körzetében megnyerte a voksolást. Az Fidesz ettől elbizonytalanodott, és nem talált esélyes jelöltet a tagjai között, ezért tolták maguk előtt Molnárt, aki sikeres irányítója falujának. Az őszi választás eredménye azt sugallta, hogy Kálló biztosan nyer, ha a részvétel meghaladja az 50 százalékot, ha azonban ennél jóval kevesebben jönnek el, akkor Molnár sanszai javulnak, hisz a kormánypártok – a tapasztalat szerint - jól tudják mozgósítani saját szavazóikat. A választás előtti héten megkérdeztük a körzet lakóit, s a válaszok alapján alacsony részvételt lehetett prognosztizálni, a kérdezettek jelentős százaléka ugyanis úgy érezte, nincs igazán tétje a választásnak, mivel az eredmény nem befolyásolja a parlamenti erőviszonyokat. A választáson Kállón és Molnáron kívül még négy jelölt állt rajthoz: a független Sürü Renáta, Dunaújváros januárban távozó jegyzője, Árgyelán János, a Mi Hazánk, Borbély József, a Tempo Párt és Medveczki Zoltán, a Zöldek színeiben. A jegyzőn kívül utóbbiak ismertsége a körzetben minimális volt, amiképp az esélye is. Vélhetően közülük volt, aki az indulásért járó egymillió forintos állami támogatásért vállalta a jelöltséget. A négy jelölt végül be kellett érje a voksok hat százalékával. A választás eredménye annyiban meglepő, hogy a 35 esztendős Kálló Gergely az alacsony részvétel ellenére is fölényesen legyőzte a kormánypártok emberét. Így ennek a választásnak ez már a harmadik különlegessége, hisz az elmúlt tíz év választásain alacsony részvétel mellett a Fidesz mindig „aratott”. Azt, hogy a kormánypárti szavazók száma lecsökkent a körzetben, eddig is tudtuk, ám ezúttal az is bebizonyosodott, hogy a megmaradt Fidesz-szavazók elszántsága is fogyóban. A voksszámlálás után rövid értékelést kértünk Kálló Gergelytől, aki a következőket mondta: