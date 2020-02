15 százalékos béremelést akarnak az FKF-nél, de a cég csak 9,5-et ajánl

Leszavazták Szél Bernadett javaslatát a parlamenti szakbizottságban. A képviselő szerint a fóti ügy szimbóluma lett annak, hogyan gázol át a kormány akár gyerekeken is, ha az érdekei azt kívánják.

Hat igen, kilenc nem arányban leszavazta hétfőn a parlament Népjóléti bizottságának kormánypárti többsége Szél Bernadett független országgyűlési képviselő határozati javaslatát, ami egyebek mellett a fóti Károlyi István Gyermekközpont körül kialakult helyzet tisztázására irányult. A képviselő azt szerette volna elérni, hogy a kormány:

azonnali hatállyal állítsa le a fóti Károlyi István Gyermekközpontban gondozott speciális szükségletű gyermekek gondozási helyének megváltoztatására irányuló eljárásokat,

helyezze hatályon kívül a 2016-ban elfogadott, a Gyermekközpontban nyújtott ellátások új helyszíneken történő megszervezéséről szóló nem nyilvános kormányhatározatot, és biztosítsa a Gyermekközpont megfelelő működéséhez szükséges forrásokat, valamint

állítson fel egy állandó Gyermekvédelmi Egyeztető Fórumot a gyermekvédelmi intézmények átszervezésével, valamint a gyermekotthoni férőhelyek kiváltásával kapcsolatos döntések átláthatóvá tétele, szakmai megalapozása és a folyamatok monitorozása érdekében.

A közhiedelemmel ellentétben a gyerekek nem a kastélyban laknak Fotó: Népszava

– A Fidesz ma kollektíve mondott nemet arra, hogy a fóti gyermekek sorsa megnyugtató módon rendeződjön. Kollektíve utasították el azt, hogy befejeződjenek az erőltetett, gyermekellenes felülvizsgálatok, a fóti speciális otthon gyorsított ütemben zajló kiürítése, aminek következtében mára a gyermekek háromnegyedét kitették – nyilatkozta lapunknak Szél Bernadett. A fóti gyermekközpont felszámolását három éve jelentette be a kormányzat, az intézményben gondozott gyerekek és a dolgozók azóta bizonytalanságban élnek. A központ a fóti Károlyi-kastély több tízhektáros, ősfás parkjában működik a város központi részén. A közhiedelemmel ellentétben a gyerekek nem a kastélyban laknak: a különleges ellátást igénylő gondozottak számára 8-10 fős lakóotthonokat alakítottak ki, a súlyos, pszichés gondokkal küzdő gyerekek pedig egy 32 fős speciális otthonban élnek – jelenleg összesen nyolcan. Nem igaz, amit a kormány állít: a fóti gyermekközpont nem egy túlzsúfolt, a világtól elzárt „tömegintézmény”. Ennek ellenére mégis olyan gyermekotthonokba (például Kalocsára vagy Zalaegerszegre) akarják költöztetni a gyerekeket, amelyek már most is teltházzal működnek. Sokak szerint inkább a kastély megszerzése áll a háttérben, melynek a kormány bevallása szerint is „új funkciókat” akarnak adni. – A fóti ügy mára annak szimbóluma lett, hogyan gázolnak át a gyermekeken, ha a kormányzati érdekek épp azt kívánják. Én tovább küzdök a gyerekekért és egy olyan gyermekvédelemért, ahol nem történhet meg az, hogy titkos kormányhatározatok alapján, szakmai terv nélkül ürítsenek ki egy gyermekotthont, mindenféle indoklás nélkül. Egy olyan gyermekvédelemért dolgozom, ahol a gyermek érdeke az első, és a gyermekek sorsáról szóló döntések átlátható eljárásban, szakmai előkészítés nyomán születnek, és nem átláthatatlan politikai érdekek alapján – fogalmazott Szél Bernadett.