Egy lépéssel közelebb a BKV-sztrájk

Eredménytelenül zárult a BKV-nál február 14-én a sztrájk előszobájának számító kollektív munkaügyi vita első fordulója. A cég vezérigazgatója változatlanul 8 százalékot ajánlott, de a szakszervezetek is kitartottak a 15 százalékos követelés mellett. Folytatás kedden, február 18-án. A sztrájk előkészítése megkezdődött.

Napokon belül megalakulhat a sztrájkbizottság a BKV-nál, ha kedden, a kollektív munkaügyi vita második fordulóján sem születik megállapodás a béremelésről – olvasható a tárgyaláson résztvevő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) közleményében. A múlt hét utolsó munkanapján tartott első forduló eredménytelenül zárult, a cég vezérigazgatója, Bolla Tibor ugyanis változatlanul a kezdeti 8 százalékot ajánlotta – ötödik alkalommal próbálta ezt a mértéket elfogadtatni tárgyalópartnereivel –, így aztán a szakszervezetek sem engedtek a 15 százalékos követelésükből – magyarázta Naszályi Gábor. Az EKSZ elnöke – aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökségének is tagja – kijelentette: a 8 százalék továbbra sem tárgyalási alap, s a munkavállalók érdekében reméli, hogy Bolla nem próbálja meg a következő ülésen is – akkor már hatodszor – lenyomni a torkukon. A sztrájk előszobájaként emlegetett kollektív munkaügyi vita első fordulójában a közvetítésre felkért független szakértő is azt tanácsolta a vezérigazgatónak, amit a szakszervezetek: állapodjon meg az érdekképviselettel valahol az ajánlat és a követelés között, s ehhez mérten kérjen megfelelő pénzügyi forrást a tulajdonostól, a fővárosi önkormányzattól. Folytatás kedden, február 18-án. Ha ekkor sem születik megállapodás, a szakszervezetek sztrájkbizottságot alakítanak, s így tárgyalnak tovább a cégvezetéssel, ezúttal már a munkabeszüntetés idején kötelező elégséges szolgáltatás részleteiről is. Ha még ebben sem tudnak majd megegyezni, bíróságnak kell döntenie. Naszályi emlékeztet: a közszolgálati cégeknél a munkabeszüntetést erősen korlátozza a sztrájktörvény, amely szerint a leállás idején is 66 százalékos szolgáltatást kell biztosítani. Ettől – a törvény szerint – csak felfelé lehet eltérni. Az EKSZ elnöke szerint a munkavállalók szinte kivétel nélkül egyetértenek a sztrájkkal, ha nincs más választás a béremelés mértékének a feltornázására. Márpedig erre egyre kevesebb az esély – véli az elnök. Nem véletlen, hogy ezúttal a szakszervezetek is egységesek, közösen tárgyalnak, együtt készülnek a munkabeszüntetésre.