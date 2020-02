Orbán telefonon tárgyalt Trumppal

A hétfői parlamenti ülésen a napirend előtti felszólalások a koronavírussal, illetve a magyar egészségügy helyzetével foglalkoztak, Orbán nem volt ott. Hadházy Ákost újabb táblás akciója után Kövér László kitiltotta az ülésről.

Első idei ülését tartja a parlament, ebből az alkalomból mindenki Orbán Viktor felszólalását várta. A miniszterelnök ugyanis ritkán szólal meg a parlamentben – leginkább csak 3 hetente, amikor kötelező válaszolni a neki címzett kérdésekre –, de a nyitóülések az ő felszólalásával szoktak kezdődni. Ráadásul a Magyar Nemzet meg is írta, hogy ez most is így lesz, de a programban már nem szerepelt a miniszterelnök. Nem is szólalt meg.

A koronavírus miatt nem szólalt fel A kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan – azzal kapcsolatban, hogy a miniszterelnök nem szólalt fel – a hvg.hu kérdésére később közölte: a kormány most a koronavírus elleni küzdelemről szóló tájékoztatást ítélte a legfontosabbnak és a legsürgősebbnek, arról pedig Kásler Miklós miniszter tud hiteles és alapos tájékoztatást adni.

„Ha elkerüli a koronavírus Magyarországot, az nem az önök érdeke lesz”

Az első felszólaló Kásler Miklós volt, aki arról beszélt, hogyan készül a koronavírus ellen az Operatív Törzs a WHO ajánlásai alapján. Elsőnek Korózs Lajos (MSZP) reagált. Szerinte nincs ok pánikra, de aggodalomra igen. A DK-s Arató Gergely felszólalásában elmondta, hogy az egészségpolitika teljesen súlytalan, és nem a veszély súlyához illeszkedik. – Magyarországra még mindig vígan lehet repkedni Kínából, miközben ezt már több országból megtiltották – jegyezte meg. Kiemelte, hogy a magyar egészségügy jelenleg is válsághelyzetben van, az összeomlás szélén áll. Kásler Miklós erre mosolyogva csóválta a fejét. Arató Gergely beszélt még a kórházi fertőzésekről, az orvoshiányról és a szakdolgozói hiányról, illetve megemlítette, hogy megszüntették a 250 éves központosított tisztiorvosi szolgálatot. A helyzet veszélyes, de ha elkerüli a koronavírus Magyarországot, az nem az önök érdeke lesz – jelentette ki Arató. Az LMP-s Keresztes László Lóránt elmondta, hogy nincs olyan szigorú intézkedés, amit az LMP ne támogatna az emberek biztonsága érdekében. Szigorú elővigyázatosságot javasolt és azt tanácsolta Kásler Milósnak, hogy a kormányzati kommunikációra szánt pénzt inkább a vírus elleni intézkedésekre és a magyar emberek védelmére fordítsák. Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa kifogásolta, hogy még mindig túl sokan halnak meg daganatos megbetegedésekben Magyarországon. Megjegyezte, hogy a koronavírus elleni maszkokat Magyarországon gyártják, de azok nem elég hatékonyak a vírus ellen. Lukács László György, a Jobbik képviselője kérte a lakosság folyamatos tájékoztatását. – Bár lenne a kormány mindig az egészségügyet érintően ennyire felkészült a válaszokban – mondta, hozzátéve, hogy a magyar egészségügy megmentésére is ugyanezt a hatékonyságot kérte, amelyet a hatóságok a koronavírussal kapcsolatban mutatnak. A KDNP-s Juhász Hajnalka megjegyezte, hogy megnyugtató azt hallani, hogy továbbra sem jelent meg a koronavírus Magyarországon, emellett köszönetet mondott a járvány elleni hatékony fellépéséért, és a lakosság tájékoztatásáért. Selmeczi Gabriella (Fidesz) üdvözölte, hogy a magyarok elhagyhatták a karantént, és hogy nem jelent meg a vírus Magyarországon. Úgy véli, voltak ellenzéki politikusok, akik felelőtlenül viselkedtek, amikor a kormány elégtelen intézkedéseiről beszéltek a járvány kapcsán. Köszönet a kormánynak, hogy helytállt ebben a helyzetben – tette hozzá.

Évértékelő után bukás

Szabó Tímea újabb felszólalásában arról beszélt, hogy amíg Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott évértékelést, addig az emberek Dunaújvárosban értékelték a teljesítményét, ahol az ellenzék jelöltje nyerte a hétvégi időközi választást. A képviselő kijelentette, hogy az Orbán-kormány kormányzása szégyen és kudarc. Hangsúlyozta, hogy a Fidesz a romák személyében új ellenséget talált magának. Orbán Balázs államtitkár erre reagálva azt válaszolta, hogy az ellenzéki győzelem nem okozott meglepetést, mivel a Jobbik rendre jól szerepel Dunaújvárosban, a győri fideszes győzelem pedig szintén nem volt meglepetés.

Schanda Tamás államtitkár a magyar gazdasági fellendülésről beszélt. Keresztes László Lóránt újabb felszólalására válaszolva azt mondta, abban nincs vita, hogy a jövő generációinak tiszta levegőt és környezetet kell hátrahagyni, de az ellenzéki képviselőkkel nem értenek egyet. Szerinte a kormány felelősen cselekszik, vállalható intézkedéseket hajt végre. Álláspontja szerint a vasárnap bejelentett klímavédelmi akcióterv határozott intézkedéseket mutat.

Stop propaganda

Schandta Tamás éppen arról beszélt, hogy szerinte is jó lenne, ha lennének olyan témák, amelyekre közösen lehet büszke a kormány és az ellenzék, amikor Hadházy Ákos egy Stop propaganda feliratú táblát lógatott Kövér László feje fölé. Az akció felhördülést váltott ki, a házelnök kitiltotta a független képviselőt a teremből és közölte, hogy a későbbi büntetéséről tájékoztatja a házbizottságot.

Orbán Viktor már nem érzi fontosnak, hogy felszólaljon az ülésszak első napján a Parlamentben, megelégedett azzal, hogy vasárnap a saját hívei előtt prezentálta önfényezésből, gyűlöletkeltésből és ígérgetésből mixelt mondandóját. Bár az is lehet, hogy megijedt néhány kartonpapírtól :) Az eset után Hadházy azt írta a Facebookra

Tintás kezek

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a vasárnapi miniszerelnöki évértékelőt kritizálta. Szerinte az fontosabb, hogy miről nem beszélt Orbán Viktor, mint az, hogy miről beszélt. – Ha valakinek enyves a keze, illetve bocsánat, tintás a keze, akkor nem lehet neki könnyű – jegyezte meg. Dömötör Csaba erre reagálva közölte, hogy pont Gyurcsány Ferenctől nem fogadnak el ilyen megjegyzést. Úgy véli, a liberálisoktól a Jobbikig terjed már Gyurcsány „fesztávja”. Lehet, hogy nem ő lesz a miniszterelnök, de a háttérből mindenképpen irányítani akar. A Fidesz politikusa szerint ez itt nem Balatonöszöd, a számok és a tények igazságot tesznek a magyar gazdaság tényében.

Elverték a Fideszt, mint jég a határt

Az MSZP-s Tóth Bertalan kritizálta, hogy a kormány tönkretette a tudomány és a kultúra szabadságát, vagy az önkormányzatok önrendelkezését. Szerinte Dunaújvárosban a Fidesz jelöltjét „elvertük, mint jég a határt”. Kiemelte, hogy soha nem volt még ennyire gyenge a forint, elszabadultak az albérletárak, a nyugdíjemelés nem elegendő, nem értékálló, és nagyobb béremelésre van szükség, legalább a közszférában. Hangsúlyozta, hogy nem becsületes az, aki leépíti a sajtószabadságot, a demokráciát, és szerinte a Fidesznek nincs joga a becsületes többséget képviselni, illetve uszítani sem. Völner Pál Tóth Bertalannak válaszolva a baloldali kormányok által bevezetett devizahitelt, és ennek következményeként a tömeges eladósodást emlegette. Az alacsony munkanélküliségi arányról, 72 százalékos béremelési programról is beszélt. Szerinte a baloldalnak nincs joga gyűlöletet emlegetni a kormányzati megnyilvánulások kapcsán.

„A kasszánál minden kiderül”

A Jobbikos Jakab Péter szerint a dunaújvárosi ellenzéki jelölt mesés volt. Úgy látja, hogy a kormánypárti politikusok azt hiszik, hogy bármit megengedhetnek maguknak, de a dunaújvárosi választás épp ennek ellenkezőjét bizonyította. – Kiírhatják a plakátokra, hogy Magyarország jobban teljesít, de a kasszánál minden kiderül – tette hozzá. Szerinte a Fidesz ellenségként tekint mindenkire, aki hajlandó gondolkodni. Dömötör Csaba úgy vélte, a vasárnapi választás véglegesített egy évekkel ezelőtt elindult folyamatot, miszerint a Jobbik átállt a nemzeti oldalról. – Önök már mindenféle gúnyát felvettek – jegyezte meg. Beszélt az ózdi Jobbikos képviselő nyomott árú uszodabérléséről is. Szerinte Jakab Péter nem tud annyit provokálni, hogy az elfedje azt a tényt, hogy a Jobbik tolvajokkal szövetkezik. Közölte, hogy Jakab Péternek személyesen is nagy szerepe van abban, hogy a Jobbik támogatottsága 5 százalék körülire zuhant.

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője ezután arról beszélt, hogy a következő nehéz évekre fel kell készülni, ilyen pont lesz a klímaválság. Ő is utalt a vasárnap bejelentett klímavédelmi akciótervre. Rétvári Bence szerint csak annyira kell terhelni a környezetet, amennyire szükségünk van. Szerinte az akcióterv nem csak szavakat jelent, hanem konkrét intézkedéseket és módosításokat. Dicsérte a családvédelmi akciótervet, szerinte több száz család tudja kihasználni az azzal járó kedvezményeket. Babaváró támogatást 68 ezren kérvényeztek eddig, és felsorolta, hogy lakáshitel-tartozás csökkentését, a nagycsaládosok autótámogatását is több tízezren igényelték eddig. Szerinte a baloldal nem vezetett be ilyen intézkedéseket.

Gyöngyöspata, nemzeti konzultáció

A Fidesz képviselője, Horváth László megjegyezte, hogy külön szerette volna köszönteni a cigány résztvevőket, de ők már elmentek. Ő volt az a politikus, aki sorosista hálózatot emlegetett a gyöngyöspatai kártérítések mögött. Szerinte Gyöngyöspatán egy jól megszervezett pénzszerző akcióval kell szembesülnünk, ahol beszervezték a perbe a cigány családokat. – A szegregáció ennek a szervezetnek csak ürügy volt, a cigány családok csak eszközök – tette hozzá. Dömötör Csaba szerint a gyöngyöspatai ügy nagy hullámokat vert az elmúlt hetekben. Ő is külföldről pénzelt szervezetet emlegetett a kártérítések kapcsán. Kiemelte, hogy ez a kormány volt az, amelynek idején a felére csökkent a munkanélküliség a romák körben, és ez az, amely ingyen iskolai étkezést biztosít a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A politikus Gyöngyöspata után ráfordult a rossz börtönkörülmények miatt megítélt kártérítésekre, és az erőszakos bűnözőknek megítélt összegek kérdésére, és azt is ecsetelte, hogy fontos a témában újabb nemzeti konzultációt indítani. Ritter Imre nemzetiségi képviselő felszólalásában beszélt a Petőfi Irodalmi Múzeum Hajónapló című műsoráról, amelyben németek kiirtásán viccelődtek. A képviselő közölte, hogy emiatt vasárnap levelet kapott Demeter Szilárdtól, a PIM főigazgatójától, aki bocsánatot kért emiatt. Ritter Imre a magyarországi németség kapcsán elmondta, hogy az utóbbi 15 évben a magyar politika sokat tett azért, hogy tisztességes emlékezetpolitikát alakítson ki. Soltész Miklós államtitkár erre válaszolva kiemelte, hogy Európában elsőként Magyarország nevezett ki emléknapot az elűzött németekre emlékezve. Hangsúlyozta, hogy a Demeter Szilárd által tett németellenes megnyilvánulásokat elfogadhatatlannak tartják. Ezután felsorolta a Jobbik antiszemita megnyilvánulásait, illetve Bangóné Borbély Ildikó „patkányozását”, Nidermüller Péter fehér, keresztény, heteroszexuálisokra tett kijelentését. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ezekért a megnyilvánulásokért bocsánatot kellene kérniük apolitikusoknak és a pártjaiknak, ahogyan a kormánypárt is bocsánatot kért Demeter Szilárd kijelentéseiért, nem pedig mentegetni őket. A napirend előtti felszólalások véget értek.