Kiderült, nem 30, hanem 50 állat pusztult el a krefeldi állatkerti tűzben

Újabb óvintézkedésekkel próbálják megfékezni a járvány terjedését Hupej tartományban, miközben az ország többi részén tovább mérséklődött a napi új fertőzöttek száma.

szerint 71 ezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, az áldozatok száma eddig 1775. Hubejen kívül az ország többi részén a napi új fertőzöttek száma folyamatosan csökken. A február 3-án jelentett 890 új esettel szemben hétfőn 118 újonnan diagnosztizált betegről számoltak be a több mint három hete lezárt tartományon kívülről. Vasárnap éjfélig a felgyógyultak száma tízezer fölé emelkedett Kínában. A fertőzéssel leginkább sújtott tartomány kormányzata vasárnap még szigorúbb óvintézkedéseket vezetett be a járvány megfékezésére. Hubej lakói többek között nem hagyhatják majd el a lakóhelyük környékét, betiltottak mindenféle közúti közlekedést a rendőrautók, a mentőkocsik, a létfontosságú árukat szállító és a külön engedéllyel rendelkező járművek kivételével. Emellett korlátozzák az emberek számát az üzletekben. Hétfőn újabb 99 olyan emberen mutatták ki a koronavírust, akik a korábban Jokohama kikötőjében vesztegzár alá helyezett Diamond Princess üdülőhajó utasai voltak. Az érintetteket elkülönítették. Így már 454-en betegek a hajón. Ugyancsak hétfőn két repülőgépenazok az amerikaiak, akik a hajón utaztak. Elszállításukra az amerikai kormányzat bérelt két chartergépet. Közülük 14 embernél mutatták ki a koronavírust. A hajón három magyar is tartózkodik a személyzet tagjaként, ők a japán hatóságok döntése alapján további két hétben karanténban maradnak, miután már nincsenek utasok a fedélzeten. A hajón lévő magyar állampolgárok jól vannak, a külügyminisztérium tartja velük a kapcsolatot.