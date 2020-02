Bajba került Trump Polt Pétere

Uraim, indítsák be a motorokat! – harsogta a mikrofonba Donald Trump, de aligha arra gondolt, ami vasárnap aztán történt.

Az amerikai elnök a floridai Daytona tengerparti versenyautópályáján a híres 500 mérföldes futamot indította útjára, miközben Washingtonban tényleg feldübörgött a politika. A főváros estére a William Barr igazságügyi miniszter lemondását követelő nyílt levéltől volt hangos. Ez utóbbit az igazságügyi tárca több mint 1100 egykori ügyésze és jogásza írta alá, hangsúlyozva az amerikai jogrend válsága miatti felháborodását. – Mindegyikünk erősen elítéli Trump elnök és Barr igazságügyi miniszter beavatkozását az igazságos jogszolgáltatás menetébe – fogalmaz a levél, amely megerősíti azt a múlt hét óta lassan meggyőződéssé váló aggodalmat, hogy a tárca vezetője a Fehér Ház elvárásainak megfelelően konkrét büntetőügyekben gyakorol nyomást az eljáró ügyészekre. A botrány Trump régi bizalmasa és barátja, az ismert republikánus lobbista és politikai tanácsadó Roger Stone e hét csütörtökön esedékes büntetéskiszabása kapcsán robbant ki. Az orosz titkosszolgálatok által a Demokrata Párt szervereiről megszerzett dokumentumok 2016-os kiszivárogtatása idején ő lehetett az összekötő a Wikileaks és Trump kampánya között. Ezt azonban nem sikerült bizonyítani, ezért az esküdtek nem is ebben mondták ki bűnösnek, hanem azért, mert akadályozta az eljárást, az egyik tanút megfélemlítette és hamisan vallott. Az ügyészek 7-9 évi börtön kiszabását kérték, amit Trump egy tweetjében szégyenletesnek minősített, majd az igazságügyi tárca enyhítést kérve be is avatkozott az ügybe. A négy eljáró ügyész, aki a javaslat megfogalmazásakor az érvényes büntetési irányelvekből indult ki, azonnal visszalépett. Veterán ügyészségi vezetők szerint az Egyesült Államokban emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy a politika ilyen nyíltan nyúlt volna bele büntetőügyekbe. A sajtó rövid időn belül kiderítette, hogy Barr korábban szép csöndben már a büntetéskiszabását váró Michael Flynn volt nemzetbiztonsági tanácsadó és Trump vizsgálat alatt álló magánügyvédje, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester ügyében is beavatkozott. Demokrata párti politikusok ezért a hétvégén már a fejét követelték. A miniszter a múlt héten egy interjúban igyekezett védeni a látszatot. Még bírálta is az elnököt, aki a Twitteren folyamatosan kommentálja, és ezzel nehezíti a tárcánál folyó munkát. Ezt egyébként a nyílt levél szerzői is dicséretesnek nevezték. Donald Trump azóta igyekszik csöndben maradni, csak annyit jegyzett meg, hogy ő nem kérte Barrt a beavatkozásra, bár elvben megtehette volna és helyesli is a történteket. Los Angelesben a helyi körzeti vezető ügyész, Nicola T. Hanna néhány napja kör e-mailben tudatta a keze alatt dolgozó 270 beosztott ügyésszel és jogásszal, hogy büszke a munkájukra. Az igazságügyi tárca 93 területi irodájának vezetői közül sokan jártak el hasonlóan. A volt kollégák pedig nyílt levelükben arra szólítják fel ma is aktív utódaikat, hogy a beavatkozás ismétlődése esetén ne csak álljanak fel, hanem leplezzék is le az igazságszolgáltatás függetlensége elleni támadásokat. A daytonai autóversenyt amúgy eső miatt el kellett halasztani.