Angliából irányított unokázós csalókat fogtak el három magyar településen

Idős emberek pénzére utaztak.

Az úgynevezett unokázós csalásokra specializálódó, Angliából irányított bűnszervezet tagjait fogták el hétfőn három településen - tette közzé kedd hajnalban a police.hu-n a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Az összehangolt akcióban Békés megyei és helyi rendőrök egy időben, hétfő hajnalban három településen intézkedtek. A Budapesten, Izsófalván és Makón elfogott hat férfi a gyanú szerint külföldön élő társai segítségével több millió forintot és ékszereket csalt ki magyarországi idős emberektől. A jól ismert módszert alkalmazták. Két férfi Angliából telefonált magyarországi számokra a hívott unokájának, gyerekének, keresztgyerekének nevében. Azt állították, hogy bajban vannak, közlekedési balesetet szenvedtek, azonnal pénzre van szükségük. Azt mondták, hogy mivel nem tudnak elmenni a pénzért, egy megbízható barátjukat küldik érte, és nemcsak pénz, hanem ékszer is jó lesz. Az Angliából telefonálók mondták meg itthoni bűntársaiknak, hogy mikor milyen címekre menjenek. A felhívottak közül többen ráismertek a módszerre, amelyről több bűnmegelőzési témájú felhívás és kisfilm is készült. Ők felhívták rokonaikat, és miután kiderült, hogy senkinek nem esett baja, nem fizettek. Voltak azonban olyanok, akik odaadták a megtakarított pénzüket és ékszereiket. Egy gyulai férfitől például 1,5 millió forintot, egy debreceni nőtől 3,2 milliót csaltak ki, többen pedig - köztük egy mezőkövesdi és két szegedi nő - egymillió forintnál is többet adtak oda nekik. A budapesti és izsófalvi férfiak a nyomozás eddigi adatai szerint Budapest mellett hét megyében követtek el bűncselekményeket. Elfogásukkor a rendőrök készpénzt, ékszereket, valamint a csalásokhoz használt mobiltelefonokat, autót foglaltak le tőlük. A Gyulai Rendőrkapitányság a bűnszervezetben elkövetett csalás bűntettével gyanúsítható hat férfit őrizetbe vette. Angliában élő két társukat körözik - olvasható a közleményben.