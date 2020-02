Majdnem ugyanannyit költött az LMP-frakció, mint a nála jóval nagyobb KDNP- vagy DK-csoport

Többek között a párt volt parlamenti vagy önkormányzati képviselőinek is jutott a pénzből.



Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja. Az egykori társelnök, Schiffer András és a korábbi EP-listavezető Vágó Gábor is kapott milliós megbízásokat a frakciótól – írja a hvg.hu

A mindössze hatfős frakció 2018 májusától tavaly év évégig majdnem 60 millió forintot költött kommunikációra, és már a 2020 januárjától júniusig szóló időszakra is 16,8 milliónyi szerződést kötött erre a célra. Kommunikációs jellegű, vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra összesen 25 szerződést kötöttek, többek között a párt volt parlamenti vagy önkormányzati képviselőivel.

2018 májusa óta számláz például „PR-tevékenység és kommunikációs tanácsadás címen a frakciónak az LMP-ből 2014-ben kilépett, majd 2018 elején visszatért Vágó Gábor. A politikus tavaly az év első hónapjaiban sem szüneteltette a tanácsait, amikor ő volt az LMP EP-listavezetője. A legújabb szerződése 2020 júniusáig szól, megbízásai összértéke eléri a 7,78 milliót. Összesen több mint 17,6 millió forintért szerződött az LMP-frakció Gimes Gergellyel, a párt korábbi kampányfőnökével. Az előző parlamenti ciklusban még Whitby nevű tanácsadócégén keresztül dolgozott az LMP-nek, most viszont egyéni vállalkozóként kötöttek vele 20 hónap alatt nyolc, kommunikációs tervezésre, tanácsadásra és szövegírásra szóló szerződést. Kommunikációs tanácsokkal segítette a pártot az elmúlt másfél évben az LMP korábbi V. kerületi önkormányzati képviselője is, Árvai Péter is, ő 10 havi munkáért nem egész 2 millió forintot kapott. Az egykori Momentum-alapító Zaránd Péter két médiatréninget tartott az LMP-s képviselőknek, majd öt hónapon át személyes kommunikációs és menedzsment tréning címen számlázott a frakciónak. Utóbbi, 1,5 millió forintos megbízása egybeesett a tavalyi EP-választási kampánnyal, amikor Zaránd az eleinte az LMP által is támogatott főpolgármester-jelölt, Puzsér Róbert kampányfőnöke volt. Külső kommunikáció tervezése és végrehajtás tematizálása feladatra szerződött a Kasivana Bt. 4,38 millió forintért, amely a 2018 novemberében távozott kommunikációs igazgató, Halász Ambrus vállalkozása. A kezdetektől alkalmazza a képviselőcsoport kommunikációs, illetve külpolitikai szaktanácsadásra a Gumirus Bt.-t is, amelynek ügyvezetője Janan Mirwais. Ő Szél Bernadett szakértője volt. Mirwais munkájáért eddig 11,7 millió forintot kapott. Online marketing és online jelenléttel kapcsolatos tanácsadásra is 8,3 millió forintot fizetett a képviselőcsoport, ebből 6,3 millió forintot Pázmándi Bálintnak, az LMP volt zuglói képviselőjelöltjének. Grafikai feladatokra és tervezésre további 16,3 millió ment el, vizuális koncepciók kidolgozására, grafikai és arculati tervezésre pedig Strenner Imre Viktorral, a párt óbudai önkormányzati képviselőjével áll folyamatos szerződésben a frakció. Ő 2019 végéig 9,7 millió forintért számlázhatott. Elköltöttek további 10,1 millió forintot fotózásra, képkidolgozásra és archiválásra, míg videófilmekre és utómunkákra ment még 8,5 millió.



A kiadások második nagyobb körét a különböző szakpolitikai, illetve szaktanácsadói megbízások teszik ki, ezekre több mint 41 millió forintot költött az LMP-frakció.

Összesen 9,9 millió jutott politikai és szervezetfejlesztési tanácsadásért Reiner Rolandnak, az LMP-t politikai tanácsokkal segítő Integrity Lab alapítójának. Reiner tavaly októberben a IX. kerületben, LMP-s színekben lett önkormányzati képviselő, majd a kerület alpolgármestere. Gazdasági tanácsokat az összesítés szerint Takács Lajostól, az LMP badacsonytomaji önkormányzati képviselőjétől, fenntarthatósággal, természetvédelemmel kapcsolatosakat Gergely Erzsébet tájépítésztől, az LMP pártalapítványának korábbi ügyvezető igazgatójától, míg vidékfejlesztési területen Ignácz Józseftől, Besence polgármesterétől, az LMP pécsi képviselőjelöltjétől kaptak.

Jogi tanácsokra és jogi tevékenységre 25 millió forintot fizetett eddig az LMP-frakció.