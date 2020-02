Összetartó család: hatan vertek egy embert

A főkolompos korábban az áldozat lánytestvérét, egykori élettársát verte.

Csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség hat férfi ellen, akik Gigében összeverték egyikük volt élettársának testvérét. A sértett tavaly júniusban látogatóba ment Gigébe a lánytestvéréhez, és a nő elpanaszolta neki, hogy korábbi élettársa, az elsőrendű vádlott folyamatosan zaklatja, sőt időnként bántalmazza is. A férfi felháborodott és unokaöccsével üzent a hajdani élettársnak, ha olyan erős, akkor vele verekedjen. Az elsőrendű vádlott komolyan vette az üzenetet, s kevés idő múlva a kezében vasvillával családja férfitagjai társaságában – akik közül többen voltak már büntetve - megjelent a nő háza előtt, s az utcán üvöltözve szidni kezdte a családot. A sértett erre kiment, mire az elsőrendű vádlott azonnal úgy fejbe vágta, hogy eltört a vasvilla nyele, mellyel tovább ütötte áldozatát. A verésbe bekapcsolódtak rokonai is, akik ököllel támadtak, majd a földre rogyó férfit össze is rugdosták. A balhét többen végignézték az utca lakói közül, ám senki sem lépett közbe, a bántalmazásnak csak a rendőrök kiérkezése vetett véget. Az ügyészség valamennyi vádlott esetében börtönt – kettejüknél felfüggesztve – indítványozott a vádiratban.