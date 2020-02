Megmentenék a cebui disznót egy cseh állatkertben

A vadállományban és az erdőben is kárt tesz a szarvasok levetett agancsának engedély nélküli összeszedése – hívta fel a figyelmet a Pilisi Parkerdő Zrt.

Tél végétől április elejéig, amikor a szarvasok levetik agancsukat, óriási problémát jelent az engedély nélküli gyűjtés, amely két ok miatt is törvénytelen. Egyrészt lopásnak minősül, mivel a vadászati törvény előírja, hogy a hullajtott agancs a területen vadászatra jogosult szervezet tulajdona, és csak írásos engedély birtokában szabad összeszedni. Másrészt az illegális agancsgyűjtés a vadállományban és az erdőben is kárt okoz.

Az agancsozók sokszor ugyanis nagyobb csoportban, szabályos csatárláncot alkotva hajtják a szarvasokat nappali pihenőhelyeikről az agancshullajtás reményében. Ezzel viszont nemcsak megzavarják, hanem agyonhajszolják a tél végére amúgy is legyengült állatokat. Az illegális gyűjtőknek az sem számít, hogy a megzavart és kimerült szarvasok kerítéseken akadhatnak fenn, nagyobb csapatokban az utakra rohanva balesetet okozhatnak – idézi a közlemény Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató-helyettesét.

Csépányi Péter arra is felhívja a figyelmet, hogy a folyamatosan zavart állat nem a megszokott pihenő- és táplálkozóhelyeit használja, hanem az erdő olyan részein is táplálkozik, ahol egyébként nem fordulna meg, így több kárt okoz az erdőben a fiatal facsemeték fokozottabb megrágásával.

A hullajtott agancs a szakemberek számára információforrásként szolgál. A vadgazdálkodók rengeteg dologra tudnak következtetni belőle. Képet ad az állomány létszámáról, kondíciójáról, fő mozgási irányáról, és korbecslésre is remekül alkalmas.