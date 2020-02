Karácsony Gergely vagyona nem sokat változott egy év alatt

Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.

Helyettesének, Dorosz Dávidnak nincsen saját ingatlanja, de van egy 2007-es Ford Focusa, amelyhez ajándékozás révén jutott. Vagyonnyilatkozata szerint 3 350 000 forint készpénze van, és 13,9 millió forintos megtakarítása, pénzintézetnek pedig 220 ezer forinttal tartozik. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes több ingatlanban is rendelkezik tulajdonrésszel. Egy XVII. kerületi 140 négyzetméteres háznak, egy 1584 négyzetméteres lovasberényi szántón található gazdasági épületnek, és egy Balatonakaliban álló 40 négyzetméteres üdülőnek felerészt tulajdonosa. Van egy 2,3 milliós, és egy 2 millió forintos megtakarítása bankban. Autója nincsen, havi fizetése 1,3 millió forint. Emellett kültag a N+Gy Kereskedelmi Bt.-ben. Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettesnek van egy XIII. kerületi 81 négyzetméteres háza, és 50 százalékos tulajdonrésze egy szintén XIII. kerületi 109 négyzetméteres társasházi lakásban. Emellett egy balatonszemesi üdülő egyharmados tulajdonosa. Tavaly vett egy Ford Mondeo Kombit. Van 748 ezer forint értékben nyugdíjbiztosítása, 170 ezer forintos egészségpénztári megtakarítása, önkéntes nyugdíjpénztárban pedig 4,5 millió forintja. Rendelkezik még egy 8,6 millió forintos megtakarítással is. Tartozása nincsen. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy III. kerületi társasüdülő tulajdonosa felerészt, és egy 126 négyzetméteres zalaegerszegi családi ház fele is az övé. 3,4 millió forintos megtakarítása mellett van egy 24 milliós tartozása. Autója nincsen, havi fizetése 1,1 millió forint, ami mellé szerkesztői munkáért havi 84 ezer forintot kap az Új Egyenlőség Alapítványtól. Tüttő Kata helyettesnek összesen 14 ingatlanban van tulajdonrésze. Ezek között vannak társasházak, illetve több, 2010-ben vásárolt termőföld. Van egy 2005-ös Suzuki Swiftje is. Többféle megtakarítással rendelkezik. Magánnyugdíjpénztárban van 8,9 millió forintja, van 26 millió és 11,1 millió forintnyi állampapírja, illetve befektetési jegye is 661 ezer forint értékben. Bankban 228 ezer forintot, devizában pedig 34,7 millió forintot tart. Tartozik viszont 72 millió forinttal pénzintézetnek. Jövedelemként havi 1,1 millió forintos fizetését tüntette fel.