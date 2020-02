Több mint 800 szabálytalankodó teherautóst és buszsofőrt kaptak el a közutakon

Állatkínzás gyanúja miatt indítottak eljárást.

Hétfőn acikke alapján mi is beszámoltunk arról , hogy száznál is több kutya maradványait találhatták meg gödrökben Hajdúsámson külterületén. A portál azt írta: az elsődleges szakvélemény szerint a kutyák traumás eredetű sérülésekbe halhattak bele, fejbe verték őket. Az állatvédők több olyan tetemet is találtak, amelyek zsákban kerültek a gödörbe, közöttük voltak kölyökkutyák is.