A szexmunkások kétharmada már volt bűncselekmény áldozata

Ugyanúgy létezik az ellenzéki összefogás, mint az önkormányzati választások előtt, azonban néhány személyes konfliktust meg kell beszélni – állította egyöntetűen a Jobbik, a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum, az MSZP és az LMP kaposvári városi vezetője a Népszavának. Azt követően jelentették ezt ki, hogy a Kapost.hu cikke alapján elterjedt az országos sajtóban: véget ért az ellenzéki összefogás a somogyi megyeszékhelyen. Tavaly tavasszal írt alá öt évre szóló együttműködést az öt párt a Kaposváriakért Egyesülettel. Ezzel egyidejűleg a pártok politikusai közül többen civilként is beléptek az egyesületbe. A választáson közös jelölteket indítottak, de egyéni mandátumot nem szereztek, listán nyertek négy helyet a közgyűlésben. Ebből egy-egy jutott a DK-nak, a Jobbiknak és a Momentumnak. Arról vita alakult ki, hogy a negyedik mandátumot az LMP vagy MSZP kapja-e. Noha az LMP-s képviselő szerepelt előrébb a listán, az egyesületi tagok többsége a szocialista képviselőt küldte volna a közgyűlésbe. Csakhogy a lista sorrendjén kizárólag akkor lehetett volna utólag változtatni, ha erről egyhangú döntés születik, vagy lemond mandátumáról az LMP-s politikus. Egyik sem történt meg, így a vita a bíróságra került, ahol úgy döntöttek, az LMP-nek kell kapnia a mandátumot. Ezután határoztak úgy a DK, a Momentum, az MSZP és a Jobbik politikusai, hogy tiltakozásul kilépnek a Kaposváriakért Egyesületből. Azt viszont hangsúlyozták: lépésük jelzi, hogy nem értenek egyet a történtekkel, de annak nincs gyakorlati következménye, mert a pártok és az egyesület öt évre szóló együttműködési szerződése továbbra is érvényben van. Igaz, azt elismerték: az együttműködés a további egyeztetésektől is függ. Arról sem született még végleges döntés, alakítanak-e frakciót a közgyűlésben továbbra is a Kaposváriakért Egyesület-DK-Jobbik-LMP-Momentum-MSZP színeiben politizáló képviselők. A Momentum és az MSZP szerint ugyanis amellett, hogy több jogkörük lenne, az ellenzéki egységet is demonstrálná a képviselőcsoport, a DK és Jobbik viszont úgy véli, anélkül is lehet együttműködni. A négy párt attól sem zárkózik el, hogy képviselőik a jövőben az LMP-s városatyával is együtt dolgozzanak: mint vezetőik mondták, személyes sérelmek nem írhatják felül a politikai célokat, így egy tisztázó-egyeztető beszélgetés után akár a zöldpárti politikussal is együtt tudnak dolgozni. Az egyeztetésre március elején kerülhet sor, információink szerint a Kaposváriakért Egyesület elnöke ugyanis már megkereste, illetve a napokban megkeresi a pártok helyi vezetőit.