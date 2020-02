Ösztöndíjjal toboroznak új ápolókat

Kucsák Lászlót egy év után leváltották, helyére pedig még nem sikerült megtalálni azt a személyt, aki „hozzáértőbben” irányíthatná az intézményt.

A szakképzési rendszer átalakításának küszöbén nincs vezetője a terület elsőszámú államigazgatási szervének, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak (NSZFH) – értesült a Népszava. Az eddigi elnököt, a fideszes Kucsák Lászlót egy év után leváltották, helyére pedig még nem sikerült megtalálni azt a személyt, aki „hozzáértőbben” irányíthatná az intézményt. Forrásaink szerint Kucsák NSZFH-elnöki munkájával nem voltak elégedettek a kormányban, a szakképzés tervezett reformja „túl nagy falat” lett volna neki. Ezt támasztja alá az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) lapunk megkeresésére küldött tájékoztatása is. Mint írták, „az erősebbé, rugalmasabbá és gyakorlatiasabbá váló szakképzés személyi változást tesz szükségessé az NSZFH-nál is”. Hozzátették: az új vezetőről a későbbiekben születik döntés, az átmeneti időszakban az elnöki feladatokat a szakmai elnökhelyettes látja el. Az NSZFH szakmai elnökhelyettese Magyar Zita, akit szakmai körökben Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár jobbkezeként – és lehetséges elnökjelöltként is – emlegetnek. Ugyanakkor forrásaink szerint Magyar elnöki székbe ültetését nem támogatja Palkovics László innovációs miniszter – az elnökhelyettes 2018 májusa és Kucsák 2019. januári kinevezése között (ahogy most is) csak „helytartóként” irányíthatta a hivatalt. Az ITM mégsem bíz semmit a véletlenre: a minisztérium által kidolgozott új szakképzési törvénnyel és annak végrehajtási rendeletével több fontos feladatkört is elvettek az NSZFH-tól, és egy újonnan létrehozott állami cégnek, az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) Zrt-nek adtak át. Így a szakképzésben az IKK Zrt. (amelynek működési feltételeit jelenleg semmilyen jogszabály nem szabályozza) felel például a pályaorientációért, a minőségbiztosításért, a tankönyvekért, tananyagokért, valamint kutatás-fejlesztési feladatokért, s így jelentős mennyiségű uniós forrásokért is. Arra a kérdésünkre, hogy mi szükség volt az NSZFH mellett az IKK Zrt. létrehozására, azt ITM azt válaszolta: „míg az NSZFH az állami fenntartású intézmények középirányítói szervezete, az Innovatív Képzéstámogató Központ a teljes szakképzési és felnőttképzési területnek biztosít innovatív háttértámogatást”.