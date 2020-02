Jukosz-ügy: 50 milliárd dollár kártérítésre ítélték Oroszországot

Moszkva nem törődik bele, hogy Hágában úgy ítélték, az olajvállalat kisajátítása miatt fizetnie kell a volt részvényeseknek, fellebbezni fog.

A hágai fellebbviteli bíróság kedden érvénytelenítette az első fokú bíróság 2016-os ítéletét, és helybenhagyta az ugyancsak holland fővárosban működő Állandó Választottbíróságnak (PCA) azt a 2014-ben meghozott határozatát, amely



A PCA 2014-ben kötelezte Oroszországot 50 milliárd dollár megfizetésére a Jukosz volt részvényesei, a Yukos Universal Ltd, a Hulley Enterprises Ltd és a Veteran Petroleum Ltd számára. Úgy találták, orosz tisztviselők szándékosan manipulálták a jogrendet azért, hogy a Jukoszt csődbe vigyék, derül ki a BBC összefoglalásából. A bírók szerint Moszkvának a Jukosszal szembeni fellépése megsértette az Energia Charta Egyezményt, amelyet orosz részről ha nem is ratifikáltak, de aláírtak. Oroszország azzal az indokkal fellebbezett, hogy nem alkalmazhatók ellene egy olyan nemzetközi dokumentum rendelkezései, amelyeket a saját törvényhozása utólag nem hagyott jóvá.