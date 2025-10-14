Hodorkovszkij Putyin bukására vár

Az orosz milliárdos, Mihail Hodorkovszkij a legnagyobb biztonságban és békében élhetne, még mindig tetemes a vagyona és számíthat a nyugati világ politikai rokonszenvére. Ő azonban a Putyin elnök elleni harcot választotta, pedig ezt a harcot már többször gyötrelmesen elvesztette.