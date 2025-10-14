Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát. A putyini hatalom a száműzetésben élő volt oligarchát, Mihail Hodorkovszkijt, valamint külföldön élő politikusok, üzletemberek, újságírók, ügyvédek, művészek és tudósok csoportját vádolja összeesküvéssel.
Blokkolták az orosz hatóságok a svájci száműzetésben élő Mihail Hodorkovszkij Nyílt Média alapítványa, az MBKh Media illetve egy ugyancsak hozzá köthető jogsegély szolgálat internetes hozzáférését.
Az orosz ellenzéket ellehetetlenítő törvénytervezet hatására a Nyílt Oroszország is inkább felhagy tevékenységével.
A moszkvai bíróság két év öt hónap, általános büntetőtáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélte Alekszej Navalnij ellenzéki politikust. Büntetését a Vlagyimir megyei Pokrov 2. javítókolóniában kell letöltenie.
A korrekciós telepnek nevezett táborban egy fafeldolgozó üzemet is felgyújtottak, jogvédők szerint a raboknak elege lett az őrök kegyetlenségéből.
Moszkva nem törődik bele, hogy Hágában úgy ítélték, az olajvállalat kisajátítása miatt fizetnie kell a volt részvényeseknek, fellebbezni fog.
Mihail Hodorkovszkij aggódik, de nem fél. Túlélte a börtönt és meggyőződése, hogy a mai oroszországi fiatalok már demokráciában fognak élni. Élete az Oscar-díjas Alex Gibney dokumentumfilmjében jelent meg a Velencei Filmfesztiválon. Az orosz ellenzék szimbolikus szereplője ott válaszolt a Népszava kérdéseire.
Az orosz milliárdos, Mihail Hodorkovszkij a legnagyobb biztonságban és békében élhetne, még mindig tetemes a vagyona és számíthat a nyugati világ politikai rokonszenvére. Ő azonban a Putyin elnök elleni harcot választotta, pedig ezt a harcot már többször gyötrelmesen elvesztette.
Nagy-Britanniában kérne menedékjogot Mihail Hodorkovszkij orosz üzletember, egykori olajmágnás, aki ellen szerdán egy orosz bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, és elrendelte őrizetbe vételét.
Zaklatja az orosz nyomozóhatóság a Svájcban élő orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszkij otthoni híveit. Tegnap reggel az üzletember által létrehozott Nyitott Oroszország/Open Russia elnevezésű jótékonysági alapítvány hét munkatársánál tartottak házkutatást Szentpéterváron.
A kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus kezdete óta tegnap délután első alkalommal rendeztek Moszkvában tüntetést. A rendőrség által mintegy ötezresre becsült tiltakozó megmozdulás résztvevői a Kreml Ukrajna-politikája ellen léptek fel, a háború befejezését követelték.
Az orosz állam 10 ezer euró (mintegy 3 millió forint) kártérítést utal át Mihail Hodorkovszkij korábbi olajmágnásnak az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése alapján - közölték az orosz pénzügyminisztériumban.
A Pussy Riot tagjai Mihail Hodorkovszkijt látnák szívesen az orosz államfői poszton - az orosz punkegyüttes tavaly bebörtönzött, majd a héten szabadon engedett aktivistái pénteken moszkvai sajtóértekezletükön számoltak be terveikről.
Nem törekszik politikai hatalomra Mihail Hodorkovszkij. Ezt tegnapi berlini sajtóértekezletén közölte. Ugyanakkor síkra száll az Oroszországban bebörtönzöttek emberi jogaiért. Felszólította a nyugati országokat, ne bojkottálják a Szocsiban esedékes téli olimpiát.
Kegyelemben részesíti Mihail Hodorkovszkij bebörtönzött olajmágnást Vlagyimir Putyin elnök, jelentette tegnap az AP amerikai hírügynökség. Az orosz államfő maratoni sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy maga az orosz üzletember nyújtott be kérvényt ez ügyben, s ő teljesíti azt. Ezzel szemben Hodorkovszkij ügyvédje tagadta, hogy ügyfele kegyelmet kért volna.