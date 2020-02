Balázs Attila betegen is továbbjutott Rióban

Ettől kezdve csak az a kérdés, hogy folytatja-e a megkomolyodást.

„Ha így játszik, ilyen pozitív hozzáállással, rengeteget ad a sportnak. Az egyik legnagyobb tehetség, ezt a Nick Kyrgiost szeretem.” Nem akárkitől kapott dicséretet az ausztrál, ugyanis Rafael Nadal nyilatkozta ezt róla, miután egy nagyszerű színvonalú mérkőzésen 6:3 , 3:6, 7:6, 7:6-ra legyőzte a spanyol klasszis a legjobb 16 között.

Ritka az, amikor ilyen pozitívan beszélnek Kyrgiosról. Eddig leginkább a pályán és a pályán kívüli balhéiról, illetve szemtelen és pimasz, olykor már megalázó (alsó szervák) játéka miatt került be a híradásokba. Folyamatos veszekedések a bíróval, veszekedések a közönséggel, versenytársak parodizálása és sportemberhez méltatlan cselekedetek (hajnalig tartó bulizás tornák közben, koncentráció hiánya a sok videójátékozás miatt), jellemezték őt.

Kyrgios képességei alapján világklasszis lehetne, háromszor győzte le Nadalt, de egyszer Roger Federert, kétszer pedig Novak Djokovicot is megverte. Egy igazi showman, akit ha egyszer megnéz az ember, biztos, hogy nem fog unatkozni, ugyanis olyan dolgokat csinál a pályán, amit nagyon kevesen. Látványos a játéka, és sokszor nagyon kiélezett pillanatokban húz váratlant.

Kyrgios 24 éves, van ideje bizonyítani, ha a rossz úton marad, eltékozolt tehetségnél nem lesz több.

Idén úgy tűnik, hogy erre ő is rájött, kis túlzással teljesen kicserélték és erősen kezdte a 2020-as esztendőt. Év elején még a 30. helyet foglalta el a világranglistán, azóta viszont 10 pozíciót javított, és ott van a legjobb 20 férfi teniszező között. Az idei Australien Openen az első körben magabiztosan búcsúztatta az olasz Lorenzo Sonegot, majd 2 óra 51 perc alatt négy szettben felülkerekedett a francia Gilles Simonon is. Ezután az orosz Karen Hacsanov következett a legjobb 32 között, 4 óra 21 perces összecsapás után kiejtette őt is.

Talán ez a meccs mutatta meg igazán, hogy Kyrgios elindult a jó úton. Minimális volt a szövegelés és ami talán ennél is fontosabb, hogy nem tört össze. Lezárhatta volna három szettben is a találkozót, ehelyett elbukott két játszmát, de volt benne annyi tartás, hogy „ne guruljon el a gyógyszere” és legyen tartása végigcsinálni becsülettel, amit elkezdett.

Ezután jött a mindig parázs hangulatú Nadal elleni küzdelem, azonban Kyrgios itt sem dühkitöréseivel tűnt ki (egyszer azért ütőt tört), hanem nagyszerű játékával. A spanyol vezetett, ő azonban visszajött a meccsbe, hozta a második szettet, és óriási csatára kényszerítette a(z) (akkor) világelső riválisát. A 3 óra 42 percig tartó, nagyon színvonalas ütközetet végül elveszítette, de így is emelt fővel fejezhette be a tornát, ugyanis Nadaltól kezdve az egész világsajtó méltatta az „új” Kyrgiost.

Kyrgios a videójátékozás és kocsmázás helyett részt vett az ausztrál tűzvész elleni harcban is, minden ásza után 200 dollárt fizetett a segélyszervezeteknek, az idei első Grand Slam-tornán kereken 100 db védhetetlen adogatást ütött.

„Ha jobb ember tudok lenni, akkor a tenisztudásom is jobbá tud válni. Remélhetőleg tudom tartani a jó formámat, napról-napra készülök, igyekszem pozitív maradni” – mondta magáról a 24 éves sportoló. Kyrgios számára ez az év választ adhat arra, hogy felzárkózik a legjobbak közé, vagy marad a teniszvilág eltékozolt tehetségű fenegyereke.