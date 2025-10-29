Sportcsarnokból iskola

Rio de Janeiro ezekben a napokban a paralimpia miatt kerül ismételten a sportvilág látókörébe, hamarosan azonban elmúlik a kitüntetett figyelem, s a brazil nagyvárosban minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Az előrelátó szervezők nem szeretnék, hogy az XXXI. nyári játékokra épült versenyhelyszínek az enyészeté legyenek, így azok többségét eleve úgy alakították ki, hogy később könnyedén elbonthassák vagy átalakíthassák, hogy aztán a közösség szolgálatába állíthassák őket.