Minden idők legtöbb halálos áldozatát követelő, szervezett bűnözés elleni rendőrségi razziáját hajtották végre kedden a brazíliai városban. A hatósági beszámolók szerint a halálos áldozatok között négy rendőr volt.
Sok szupergazdag a meglévő kiskapukat kihasználva adóparadicsomokban tartja vagyonát. Egy egységes szabályozás véget vethetne ennek.
2024 kezdete óta már több mint tízezer dengue-lázas esetet regisztráltak, ami csaknem fele a tavaly egész évben regisztráltnak. Február 9-én kezdődik a több millió turistát vonzó riói karnevál.
Az eltávozáson lévő 1785 fegyencből csak 1530-an jelentek meg december 30-án a büntetés-végrehajtási intézetben.
Egy nap alatt 26 106 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Brazíliában.
A rendfenntartók csak rendkívüli esetekben, az ügyészi hivatal engedélyével térhetnek el a döntéstől.
A Megváltó Krisztus szobra Rio de Janeiro és Brazília leglátogatottabb műemléke, évente 1,8 millió turista keresi fel. A Corcovado-hegyen álló alkotás a világ egyik legismertebb szobra, az egykori brazil főváros és az ország jelképe, ám a koronavírus-járvány terjedése miatt Brazíliában is korlátozásokat vezetnek be. Mielőtt a hegyet lezárnák, turisták rohamozták meg a helyet, hogy a valószínűleg hónapokig tartó zárlat előtt elkészíthessék életük Instafotóját.
A legjobb nyolc közé jutott Balázs Attila a Rio de Janeiróban zajló, 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.
A magyar teniszező viszontagságos előzmények után jutott be nyolcaddöntőbe kedden a Rio de Janeiróban zajló, 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.
Ugyanakkor 19 százalékkal, 3995-re csökkent az egyéb gyilkossági esetek száma.
Az épületek mindegyikénél hiányzik a tanúsítvány, amely igazolja, hogy a helyszín biztonságos. A város vezetése várhatóan fellebbez az ítélet ellen.
A rendőrség nyomozást indított, de egyelőre nem tudja, hogyan ölték meg az áldozatokat.
Hat fiatal focista is életét vesztette. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.
A tűzeset nem csak a brazil kultúra tragédiája, hanem az egyetemes emberi kultúra tárgyi emlékeinek egy szelete veszett oda, a 20 millió kiállítási tárgy nagy része megsemmisült.
Több mint 20 millió kiállítási tárgy, régészeti leletek és történelmi emlékek semmisültek meg.
A korrupcióra és a modern kori rabszolgaságra igyekeztek ráirányítani a figyelmet az idei karneválon, amely szerdán ér véget.
Tizenöt ember megsérült, egy nyolchónapos kisgyermek meghalt Rio de Janeiro híres tengerpartján, a Copacabana Beach-en, amikor egy fekete autó hajtott a járókelők közé - írja az Euronews.
Megtámadták a Pet Shop Boys egyik zenészét és stábja egyik tagját Rio de Janeiróban, a Copacabanán - tudósított a helyi médiára hivatkozva a The Guardian.
Szúnyogokkal teli, omladozó uszoda, szemétteleppé vált tornacsarnok, és elszállításra váró épületek – ezek a riói olimpia örökségei. A lapunk által megkérdezett szakember szerint a megfelelő anyagi források és a tervezés hiánya miatt áll kihasználatlanul számos olimpiai létesítmény. Hét hónappal a játékok után Rio de Janeiro még mindig a csőd szélén áll, s ettől az olimpia sem tudta megmenteni.
Február 5-én vette kezdetét az idei karnevál Rio jelképes kulcsának átnyújtásával, amit Wilson Dias, vagyis Momo király, a karnevál „uralkodója'' vehetett át Eduardo Paestől, Rio de Janeiro polgármestertől.
A magyar küldöttség első aranyérme a riói paralimpián pénteken született meg: Tóth Tamás pénteken elsőként csapott a célba az S9-es sérültségi kategória 100 méteres hátúszó számának döntőjében. Világ viszonylatban is egyedülállót ért el Vereczkei Zsolt (S5) az 50 m-es hátúszás döntőjében: a bajai sportoló megszakítás nélkül hetedik nyári játékán, hetedik alkalommal lett dobogós ugyanabban a versenyszámban!
Komoly elismerést kapott a riói olimpia alatt a brazil metropoliszban üzemelt Magyar Ház, miután a sportolókból, városvezetőkből, szakértőkből álló nemzetközi zsűri megválasztotta a nyári játékok legjobb látogatóközpontjának.
Rio de Janeiro ezekben a napokban a paralimpia miatt kerül ismételten a sportvilág látókörébe, hamarosan azonban elmúlik a kitüntetett figyelem, s a brazil nagyvárosban minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Az előrelátó szervezők nem szeretnék, hogy az XXXI. nyári játékokra épült versenyhelyszínek az enyészeté legyenek, így azok többségét eleve úgy alakították ki, hogy később könnyedén elbonthassák vagy átalakíthassák, hogy aztán a közösség szolgálatába állíthassák őket.
Magyar idő szerint szerdán késő este az ünnepélyes megnyitóval elkezdődött Rióban a XV. nyári paralimpia. A játékokon 22 sportágban mérik össze tudásukat a résztvevők, a különböző sérültségi kategóriák miatt összesen 528 számban osztanak érmeket. Magyarországról 43-an szereztek részvételi jogot, ami rekord a honi parasport történetében.
A magyar versenyzők szombati eredményei a riói olimpián: A fő képre kattintva galéria nyílik! Fotó: Szalmás Péter, Népszava
Őrizetbe vették Rio de Janeiróban Patrick Hickeyt, az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) és az Ír Olimpiai Bizottság elnökét, mert a gyanú szerint jegyüzéreknek adta tovább az nyári játékokra szóló jegyeket.
Összecsapások törtek ki a rendőrök és a tüntetők között Rio de Janeiróban, a rendőrség legalább 50 embert tartóztatott le - írja az atv.hu.