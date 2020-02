Mégiscsak bevitték a börtönbe Orbán Viktor egykori vendéglátóját

Miután a sajtóban megjelent, hogy nem kezdte meg börtönbüntetését.



Csaknem egy éve nem kezdte meg szabadságvesztésének letöltését Bocskai Péter, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. korábbi igazgatója. Miután kedden nyilvánosságot kapott, hogy Orbán Viktor egykori vendéglátója még mindig nem vonult börtönbe, rögtön intézkedett a büntetés-végrehajtás - írja a 24.hu

Kedden a 24.hu cikke után adtak ki elfogatóparancsot Bocskai Péterrel szemben. A férfi az éjszakát már a börtönben töltötte.

Bocskai Péter annak ellenére nem vonult börtönbe, hogy 2018 novemberében jogerősen két év letöltendő börtönbüntetést kapott. Ő az a nyíregyházi háromgyerekes családapa, akinek otthonában „váratlanul” megjelent a 2014-es választási kampányban Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elbeszélgessen vendéglátóival. A miniszterelnök Facebook-oldalán ma is elérhető a felvétel. Bocskai az elmarasztaló ítélet után többször kért halasztást megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva, perújítást is kezdeményezett, majd Áder János köztársasági elnökhöz fordult kegyelmi kérvénnyel. Bár már tavaly márciusban börtönbe kellett volna mennie, nem vonult be, és a cikk megjelenése előtt a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) sem intézkedett vele szemben.

A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint a BVOP kedden kérelmezte a törvényszék büntetés-végrehajtási bírójától az elfogatóparancs kibocsátását Bocskai Péterrel szemben. A bíró kiadta a parancsot, ami alapján elfogták a férfit. Ezután a bíróság intézkedett beutalásáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

Bocskait a Debreceni Ítélőtábla 2018 novemberében folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt jogerősen két év börtönbüntetésre és két év közügyektől eltiltásra ítélte.