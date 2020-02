Polt Péter megmagyarázta, miért hallgattak Kaleta Gábor ügyében

Sajtóhírek szerint már majdnem egy éve, hogy egy gyermekpornográfia elleni nemzetközi rendőrségi akcióban lebukott Kaleta Gábor. A korábbi perui nagykövetet idehaza letartóztattak, de ügyéről mélyen hallgattak a hatóságok. Vadai Ágnes ezért megkérdezte a legfőbb ügyészt, miért nem számoltak be a pedofil bűncselekménybe keveredett nagykövet ügyéről - vette észre a 24.hu . A Demokratikus Koalíció képviselője azt írta , kevés undorítóbb bűncselekmény van - ha létezik egyáltalán -, mint a kiszolgáltatott, védekezésre képtelen gyermek nemi kapcsolatra, pornográfiára kényszerítése. Megjegyezte, hogy a törvény, nagyon helyesen a gyerekekről készült pornográf felvételek és filmek birtoklását és terjesztését is üldözi és büntetni rendeli, hiszen ezeket a gyerekeket megnyomorító felvételeket azért készítik, mert vannak, akik megrendelik, és akik forgalmazzák őket. Vadai Ágnes furcsállotta, hogy bár már novemberben vádat emeltek Kaleta ellen, a közvélemény erről sem tudhatott meg semmit. Ezért azt kérdezte Polt Pétertől, hogy miért maradtak némák ebben az ügyben, illetve ki adott utasítást arra, hogy ne tájékoztassák a közvéleményt róla. Polt Péter azt válaszolta , hogy a főügyészségek mindig az egyes ügyek egyedi sajátosságait, az eljárás eredményes lefolytatását szem előtt tartva döntenek arról, kiadnak-e közleményt. Mindezek mellett az egyes ügyekben érkező egyedi megkeresésekre – ahogyan a Kaleta-ügyben a sajtó megkereséseire is – az ügyészség a jogszabályi keretek között válaszol. A legfőbb ügyész közölte azt is, hogy a Kaleta-ügyben senki sem adott utasítást arra, hogy az ügyészség ne tájékoztassa a közvéleményt. A volt nagykövet számítástechnikai eszközein 19 ezer, kiskorúakról készült pornográf felvételt találtak . Az Europol decemberi tájékoztatása szerint Kaletát a 2017-ben kezdődött „Operation Chemosh” névre keresztelt, a spanyol rendőrség vezette vizsgálat buktatta le.