Benyújtották a Lex Dézsi-t, hogy a győri polgármester orvosként is dolgozhasson

Rugalmasan alakítja a kormány a jogszabályokat.

A mostani szabályok szerint összeférhetetlenséget jelentett volna, hogy Dézsi Csaba András, Győr új polgármestere a helyi kórház osztályvezető főorvosa, az egészségügyi dolgozók ugyanis nem lehetnek polgármesterek. Az Orbán-kormány viszont ezúttal is megoldotta, hogy a jogszabály ne álljon az útjába. A hvg.hu vette észre, hogy Gulyás Gergely, Böröcz László, Bajkai István és Nacsa Lőrinc beadták a „Lex Dézsi” néven elhíresült törvényjavaslatot az önkormányzati törvény módosításáról. A törvény eddig úgy szólt, hogy a 3000 főnél nagyobb települések polgármestere csak tudományos vagy művészeti munkát folytathat, mostantól azonban engedik az egészségügyi munkát is. Ezután az önkormányzati képviselők nyugodtan lehetnek állami alapítású vagy állami tulajdonú cégek felügyelőbizottságának vagy ügyvezetésének tagjai, és önkormányzati cégek tagjaivá is válhatnak, ha a társaság legfőbb szerve a képviselő-testület. Nem ez az első eset, hogy egy győri polgármester saját törvénymódosítást kap. A korábbi fideszes városvezető, Borkai Zsolt sem indulhatott volna újra a polgármesterségért 2010-ben alkotmánymódosítás nélkül. Az eredeti alkotmányjavaslat szerint fegyveres testület tagja a leszereléstől számított 5 évig nem indulhatott volna önkormányzati választáson. Ez érintette volna Borkait, aki 2006-ban szerelt le, de gyorsan módosították a moratóriumot 3 évre. Ebben a cikkünkben írtunk arról részletesen, hogy kiknek az esetében módosított jogszabályt és alaptörvényt a Fidesz egy-egy célja érdekében.