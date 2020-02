Sokan kétségbe vonják Pamela Rendi-Wagner pártelnöki alkalmasságát

Bizalmi szavazást kért maga ellen az osztrák szociáldemokraták (SPÖ) vezetője, váratlan húzása kihathat az őszi bécsi választásokra.

„Maradjon-e Pamela Rendi-Wagner az osztrák szociáldemokrata párt elnöke? A kérdést maga a párt első embere intézte váratlanul a mozgalom tagságához, a választ március 2-a és április 4-e között adhatják le a párttagok. Hogy pontosan milyen támogatás mellett tekinti megerősítve pozícióját, azt nem árulta el, politológusok szerint 80 százalék fölött már biztos győzelemről lehet beszélni. A 49 esztendős „Pam” másfél éve áll az ellenzékben lévő SPÖ élén, ahová jobb híján került. Ő volt ugyanis az egyetlen, aki elvállalta a nehéz posztot elődjétől, a kancellári tisztségből magát ügyetlenül kimanőverező Christian Kerntől. A végzettségét tekintve orvos, a trópusi betegségek szakértőjeként ismert Rendi-Wagner mindössze egy évig működött politikusként, amikor váratlanul elvállalta az egészségügyi tárca vezetését. Egy évvel később, amikor a párt irányítására is vakmerően igent mondott, több mint 98 százalékot kapott a szociáldemokrata párt kongresszusától. Ennek eredménynek ma a közelébe sem érhet. Elismerik ugyan odaadását a párt iránt, szorgalmát és merészségét nem kérdőjelezik meg, de nem tartják jó politikusnak. Nincs karizmája, nyilvános fellépéseiben most alakul át jótanulóból profivá, de ez a nehéz folyamat még messze nem zárult le. Nem tartják jó taktikusnak sem, még a szélsőjobboldali FPÖ vezérének hangos tavaly májusi bukását sem tudta kihasználni arra, hogy a saját pártját jobban pozícionálja. Amióta Rendi-Wagner az SPÖ vezetője, azóta a párt egyetlen választást sem tudott nyerni, sőt népszerűségéből is történelmi mértékben veszített. Az SPÖ hosszú zuhanás után most kezdett először kissé erősödni, méghozzá annak köszönhetően, hogy a Rendi-Wagner riválisának tartott Hans Peter Doskozil nem csupán megnyerte Burgenlandban az idei tartományi választásokat, hanem pártjával abszolút többséget is szerzett. Az egykori védelmi miniszter, aki viszont nagyon is ért az emberek nyelvén, színtiszta szociáldemokrata kormányt alakíthat, nincs szüksége koalíciós partnerre. Rendi-Wagner Doskozil sikerénél is asszisztált, láthatóan szívből örült neki. De mert a nagyarányú győzelem csak felerősítette a párton belüli kételyeket az elnökkel szemben, ezért döntött a bizalmi szavazás mellett, anélkül, hogy bárkivel egyeztetett volna, a megmérettetéséről. Az időpont nem szerencsés, mondják az elemzők, s igy gondolkodik állítólag a párttagok többsége is. Az ősszel ugyanis Bécsben tartanak általános választásokat, életveszélyes lenne, ha egy esetleges elnöki bukást ezt megelőzően megingatná az SPÖ-t. A legendás Michael Häupl örökébe lépett Michael Ludwig polgármester-tartományi pártelnök támogatásra szorul, Rendi-Wagner nem gyengítheti a pozícióját. De ha „Pam” kikényszeríti önnön megerősítését, ettől a saját népszerűsége még nem fog feltétlenül nőni. Ausztriában az utóbbi héten több ügy is megingatta a kormányzó kereszténydemokrata néppárt eddigi hibátlan szereplését, a pártvezér Sebastian Kurz népszerűtlen támadást indított a korrupciós ügyészség ellen, de az Eurofighter harci repülőgépek vételével kapcsolatban frissen kirobbant vesztegetési-pénzmosási botrány is egyelőre az ÖVP-re hullik vissza. Azaz jó alkalom nyílna az SPÖ számára arra, hogy közeledjék az ÖVP-hez a közvélemény-kutatásokban, ha vezére nem belső vitákra helyezné át a hangsúlyt. A sikerben fürdőző szociáldemokrata Doskozil viszont váratlan hibát vétett, alakuló hivatalába munkatársnak alkalmazta menyasszonyát, akivel májusban tervez házasodni. A nepotizmus általános visszatetszést keltett, maga a tartományi miniszterelnök is önkritikát gyakorolt, s letett barátnője foglalkoztatásáról. Hogy Doskozil ügyetlensége segít-e az életveszélyes ugrásra készülő Pamela Rendi-Wagnernek, azt még nem tudni, a párt vezető személyiségei egyelőre teljes támogatást ígértek neki.