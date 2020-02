21 millió euró segélyt küld az EU afgán menekülteknek Iránba és Pakisztánba

A jellegtelen bürokratából lett politikus védelmezői változó, de egyaránt irreális magyarázatokkal állnak elő a pénz eredetéről.

Senki sem várja el, hogy Oroszország miniszterelnöke egy kétszobás lakótelepi lakásban lakjon és Ladával közlekedjen. Azt azonban nehezen emészti meg a közvélemény, hogy az adóhivatal éléről váratlanul a kormányfői székbe emelt, 53 éves Mihail Misusztyin családjának csak moszkvai ingatlanokban több tíz millió dollárra becsült vagyona legyen. Azt meg talán még nehezebben, hogy a jellegtelen bürokratából lett politikus védelmezői változó, de egyaránt irreális magyarázatokkal állnak elő a pénz eredetéről. Az egyik ilyen az volt, hogy korábbi, tisztességes üzleti tevékenységéből származik, a másik az, hogy előrelátó gazdasági szakemberként „konzervatív” pénzügyi alapokba fektetett be. A rendszerszervező mérnökként végzett Misusztyin a 90-es évek robbanásszerűen bővülő számítógép piacán szerezte első tapasztalatait – az akkoriban forgalomba kerülő üzleti szoftverek több mint 90 százalékát az illegális másolatok tették ki, a haszonkulcs pedig 300 százalék körül mozgott. A fiatal szakember később a szövetségi adóhivatal komputerizálását irányította. Innen az állami ingatlanügynökséghez vezetett az útja, ahonnan 2008-ban az UFG nevű magán alapkezelő üzletág igazgatója lett. Itt azonban alig két évet töltött, s ekkor már akkora vagyona volt, hogy annak kezelésére családi alapkezelőt hozott létre. Ez kezdetben vezető beosztásban szintén az UFG-nél dolgozó felesége, Vladlena (a keresztnevet a száz évvel ezelőtti forradalmi hevületben Vlagyimir Leniné után képezték) tulajdonaként futott. 2010-ben, amikor rövid kitérő után visszatért az állami szolgálatba, az anyjára és nővérére íratta át a sok milliárd rubel értékű, és egyre gyarapodó portfóliót. Az orosz oknyomozó portálok szerint érthetetlen, hogy az UFG-nél miért bántak Misusztyinnal ennyire bőkezűen. Dollárban számolva évi két és fél milliós fizetése mellé valamiért az egész cég negyedét is megkapta. Ennek csak akkor lett volna értelme, ha kapcsolatrendszere révén óriási hasznot hozó üzleteket szerez – ami viszont utólag súlyos etikai kérdéseket vet fel. Az is elképzelhető, hogy már alkalmazása előtt is segítette az UFG-t – ez azonban aligha volt lehetséges az állami tisztviselőkre vonatkozó törvények megsértése nélkül. Miniszterelnöki kinevezése előtt Misusztyin neve a közvélemény előtt szinte ismeretlen volt. Azt követően viszont rövid időn belül kiderült, hogy ő és felesége az elmúlt tíz évben összesen valamivel több mint egymilliárd rubeles (dollárban 15 milliós) jövedelmet vallott be, ám a házaspárnak csak a magas kerítés mögé dugott, 860 négyzetméteres, tenisz- és futballpályával kiegészülő háza több mint 10 millió dollárt ér, miközben két fiuk egy fejenként évi 130 ezer dollárba kerülő bentlakásos svájci magániskolában pallérozódik. A kormányfő nővérének 750 négyzetméteres házát és két másik ingatlanát egütt 16 millió dollárra becsülik. Ő fiatalon az Aeroflotnál dolgozott, utána csak annyit tudni róla, hogy volt egy csődbe ment vendéglője. A ház és a két lakás papíron a család üzleti partnereitől származó ajándék. A korrupcióellenes aktivista és ellenzéki politikus Alekszej Navalnij azt állítja, hogy öt éve vezet dossziét Mihail Misusztyin vagyonosodásról, s minden állítását bizonyítékokkal tudja alátámasztani. Az általa a youtube-ra feltett 21 perces videót két hét alatt több mint ötmillióan nézték meg.