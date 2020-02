Koronavírus: 48 ukránt menekítenek ki Vuhanból, titkos helyen lesznek karanténban

Michael Bloomberg 400 millió dollárnál és 19 százaléknál tart.

Mindkét szám tovább fog növekedni, ahogy a világ egyik leggazdagabb embere tévéreklám-cunamival árasztja el az előválasztásokon következő államokat és ennek hatására már második a demokrata párti elnökjelöltek között. A volt New York-i polgármester vagyonát 60 milliárd dollárra taksálják, ebből ígérete szerint akár kétmilliárdot is hajlandó Donald Trump legyőzésére költeni. Méghozzá attól függetlenül, hogy végül ki lesz a demokrata párti jelölt. A legfrissebb országos felmérés szerint egyelőre Bernie Sanders szenátor áll az élen 31 százalékkal, míg a sokáig vezető Joe Biden egykori alelnök 15 százalékkal a harmadik. Vasárnap Nevadában tartanak jelöltállító gyűléseket, előtte pedig szerda este – magyar idő szerint csütörtökön hajnalban – még lesz egy tévévita, ahol a 78 esztendős Bloombergnek a kampány során először kell élőben bizonyítania. Azok közül, akik eddig megpróbálták kihagyni az elsőnek előválasztó négy államot, még senkinek sem sikerült nyerni, de az is igaz, hogy még megközelítően sem költött senki ennyit a versenynek eme szakaszában. A többi jelölt közül többen is tiltakoznak a gondolat ellen, hogy valaki egyszerűen „megvehesse” az előválasztást, de az amerikai kultúrában a gazdagsághoz nem kapcsolódik automatikusan negatív jelentés. Sőt, a választók kifejezetten szeretnek az élet más területein már bizonyított emberekre szavazni. Bizonyos értelemben ilyen volt Donald Trump is, aki egy frissen megjelent könyv szerint sokat köszönhet az ügyleteit régóta meghitelező Deutsche Banknak. A Sötét tornyok című kötet bemutatja, hogy a bank révén Trump vállalkozásai részben a szervezett bűnözéshez kapcsolódó, részben orosz állami pénzekhez jutottak. Közben egyre többen jósolják William Barr igazságügyi miniszter lemondását. Donald Trump ugyanis a szokásos jogi csatornát megkerülve, barátai és üzletfelei ajánlására elnöki kegyelemben részesített egy sor fehérgalléros bűnözőt, például Rod Blagojevich illinois-i kormányzót, aki kinevezési jogát kihasználva annak idején eladta a Barack Obama elnökké választásával megüresedett szenátori pozíciót. Az elnök beismerte, hogy internetes kommentárjaival tényleg megnehezíti minisztere dolgát, mégis újra támadni kezdte a régi bizalmasa, Roger Stone ügyében eljáró ügyészeket, a bírót, sőt, az esküdtek választott szószólóját is. Barr környezetéből kiszivárogtatták, hogy a miniszter egyre frusztráltabb. Tárcája ugyanakkor közleményben cáfolta, hogy távozását fontolgatná.