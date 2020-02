Gumiabroncsokkal gyorsította a lombégetést a polgári férfi

Rendszeresen megütötte a nőt, a kutyát pedig több méter magasból kidobta az utcára.



Az Esztergomi Járási Ügyészség a kapcsolati erőszak bűntette, állatkínzás vétsége és garázdaság vétsége miatt indult ügyben vádiratot nyújtott be egy férfival szemben, aki rendszeresen bántalmazta élettársát és annak kiskutyáját azért, hogy az élettársa fájdalmát fokozza - írja az ügyészség

A pár Esztergomban élt együtt, de a vádirat szerint a férfi 2019 elejétől a nővel napi rendszerességgel gorombán bánt, ordítozott vele, őt becsmérelte, haszontalannak titulálta. Azzal fenyegette, hogy megöli őt, valamint rendszeresen és durván bántalmazta (megrúgta, megütötte, fojtogatta és a falhoz vágta) a sértett kiskutyáját abból a célból, hogy ezzel a sértettnek fájdalmat okozzon.

A vádlott nem engedte meg a sértettnek, hogy bárkivel kapcsolatba lépjen, beszélgessen, telefonon kapcsolatot tartson, barátokat szerezzen, nem járhatott senkihez, és nem fogadhatott vendégeket. A sértettnek be kellett számolnia arról, hogy mikor hová megy, és ha a vádlott tudta nélkül ment el otthonról, a vádlott telefonon felhívta, és sértegetve követelte a hazatérését. A vádlott szándékosan zavarta a sértettet telefonálás közben, számon kérte, hogy kivel beszél, egyedül alig engedte el otthonról.

A vádlott a sértettet rendszeresen annak arcán és a karján tenyérrel megütötte, úgy, hogy ne maradjon nyoma.

A férfi 2019. július 19-én 18 óra körül ittasan érkezett haza közös lakásukba, ahol a sértettet különösebb ok nélkül szidta, becsmérelte. A nő felszólította a vádlottat, hogy költözzön el a lakásból. A vádlott ezután a kutyát elvette a sértettől, miközben megütötte a nőt, a kutyát kivitte a lakásból a nyitott folyosóra, és onnan – 4 méter 30 cm magasságból – kihajította az utcára. A sértett leszaladt a kutyához, megfogta és visszavitte a lakásba. Ekkor a vádlott ismét kikapta a sértett kezéből az ebet, és nyakánál megragadva újra ledobta a folyosóról az utcára. A társasház egyik lakója felszólította a férfit, hogy ne bántsa a kutyát, mire a vádlott vele is kiabált, és őt is megfenyegette, hogy megöli. Mások is felszólították a férfit, hogy hagyja ezt abba, de ő továbbra is hangosan ordítozott, trágár szavakkal illette a sértett segítségére sietőket.

Ezután a vádlott a lakásból az előtte lévő térre lement, az élettársa kezéből az állatot ismét kivette, a feje fölé emelte, és azt a térkővel borított földhöz vágta. A vádlott két járókelőre is rátámadt, az egyiket két kézzel a földre rántotta, megpróbálta megütni, majd eközben a másik járókelőt is a földre rántott, miközben a megtámadott nő a babakocsiban csecsemőjét tolta. Három járókelő férfi sietett a babakocsis nő segítségére, az elkövető ezután elmenekült a helyszínről.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott.