A gyárért felelő cégek felszámolás alatt állnak, nem tudják vállalni a szükséges intézkedések költségeit, így a kormány kénytelen közpénzből fizetni azokat.
Azt nem tudni, hogy eddigi milyen nyomozati cselekmény történt az ügyben.
A vádhatóság szerint elég a felfüggesztett szabadságvesztés.
Az EU szigorítja az ökoszisztéma rombolásáért - például lakóterület elvételéért vagy erdőirtásért - kiszabható büntetéseket, amiért akár börtön is járhat.
Valószínű, hogy a leendő tulajdonos nem akarja örökölni a környezetrehabilitáció óvatos becslések szerint is több tíz milliárd forintos költségét.
Annyi vegyszert locsoltak rájuk, hogy még a körülöttük lévő gyomok is elpusztultak.
Az ügyész annak ellenére vette tudomásul az ítéletet, hogy egyikükre letöltendő szabadságvesztést kértek a vádiratban.
Teheti ezt úgy, hogy egy jóval kisebb szomszédos területen megtagadták ezt környezetkárosítás miatt.
A civil szervezet változatlanul a Fertő tavi luxusberuházás azonnali leállítását követeli a kormánytól.
Ismeretlen tettes ellen, környezetkárosítás gyanújával nyomoz a BRFK.
A hatóság határozatából derült ki, hogy a Viresol Kft. okozta a szennyezést.
A légkörbe 135-380 kg, az egészségre rendkívül veszélyes légszennyező anyag került. Több, mint amennyit egy nagyüzem kibocsáthat.
Hiába a Főgáz államosítása kapcsán kibontakozott vízszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési probléma, a Hortobágyi Nemzeti Park szomszédságában lévő veszélyeshulladék-tároló körüli botrány, most úgy tűnik, újabb katasztrófa közeli helyzet van kialakulóban. Igaz, az egykori Budapesti Vegyiművek Zrt. "működése" nem jelent újdonságot, annak környezetre gyakorolt hatásáról mindenki tud. Tenni viszont senki sem tud, vagy akar ellene.
Feljelentést tett a rendőrségen a Mecsekerdő Zrt., miután kirándulók leselejtezett pénztárgépeket találtak az erdőben, Pécs közelében - tájékoztatott a társaság kommunikációs vezetője az MTI megkeresésére kedden.