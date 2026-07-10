Megszűnt, mégis aktív a vegyiművek

Hiába a Főgáz államosítása kapcsán kibontakozott vízszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési probléma, a Hortobágyi Nemzeti Park szomszédságában lévő veszélyeshulladék-tároló körüli botrány, most úgy tűnik, újabb katasztrófa közeli helyzet van kialakulóban. Igaz, az egykori Budapesti Vegyiművek Zrt. "működése" nem jelent újdonságot, annak környezetre gyakorolt hatásáról mindenki tud. Tenni viszont senki sem tud, vagy akar ellene.