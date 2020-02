Feladta a leckét a konzultáció

A romák elleni indulatok szításával igyekszik politikai tőkét kovácsolni a Fidesz.

„Leginkább csendben leszünk, lesütjük a szemünket és közben szégyelljük magunkat.” Így reagált egy ellenzéki parlamenti képviselő, amikor arról kérdeztük, készülnek-e bármiféle tiltakozó akcióval az újabb nemzeti konzultáció ellen, amiért az – a szegregált gyöngyöspatai romák kártérítési ügyének beemelésével – alkalmas lehet a cigányság elleni uszításra. A képviselő reakciója jól mutatja: csapdahelyzetbe került az ellenzék. A felmérések szerint ugyanis erős a romaellenesség a társadalomban. Az ELTE és a Political Capital 2018-as vizsgálata például arra jutott, hogy a "rendszerváltás óta zajló közvélemény-kutatások a romaellenesség stabil, magas szintjét jelzik." Az ellenzéki pártoknak pedig ebben a közegben kellene növelniük támogatóik számát, ha kormányváltást akarnak 2022-ben. Azt, hogy dilemmát eddig nem sikerült feloldaniuk, jelzi: miközben rendszeresen bírálják a kormány romapolitikáját és kiállnak a megbélyegzett társadalmi csoportok, így a cigányság mellett, arról már óvatosabban a fogalmaztak, hogy milyen lépéseket terveznek a nyilvánvalóan romaellenességre is „építő” nemzeti konzultációval szemben. Az MSZP azt közölte, hogy a párt Bangóné Borbély Ildikóval képviseltette magát a Társadalmi Kerekasztalon, aminek létrehozását Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke kezdeményezte. Kunhalmi Ágnes pedig részt vesz a Setét Jenő roma aktivista által vasárnapra szervezett tüntetésen. Az LMP azt írta, „mélységesen felháborító a kormány gyűlöletkeltése”, a párt „egyeztetni fog a roma szervezetekkel és a politikai pártokkal, hogy mi lehet a leghatékonyabb módja a tiltakozásunk kifejezésének”. A Demokratikus Koalíciónál úgy vélekedtek: „A Fidesz minden eddigi nemzeti konzultációja gyűlöletkeltésre készült, kifejezetten propagandacéllal. Az új gyűlöletkampány csupán annyiban különbözik az eddigi nemzetinek hazudott konzultációktól, hogy most nem Soros György, az EU vagy a menekültek vannak a célkeresztben, hanem a cigányság, a bíróságok, jogvédők és ügyvédek”. A Párbeszéd politikusai korábban jártak Gyöngyöspatán, folyamatosan kapcsolatban állnak roma szervezetekkel, és mint az a párt írta, „Berki Sándor Nógrád megyei elnök, személyes érintettsége okán is felszólalt Orbán Viktor, a gyerekek ellen irányuló, diszkriminatív lépései ellen”. A Jobbik szerint a legjobb tiltakozást a múlt hét végi dunaújvárosi ellenzéki győzelem jelentette, illetve a 2022-es kormányváltás jelenti majd. A Momentum arra hívta fel a figyelmet, hogy Donáth Anna az Európai Parlamentben szólalt fel a konzultáció ügyében és azt mondta, a Fidesz cigányellenes gyűlöletkeltése minta lehet más jobboldali pártok számára is.