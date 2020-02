Orosz Bernadett a bántalmazójáról: A korábbi támadásokra sem emlékszik?

Ezekben a percekben dől el, hogy együtt vagy külön tárgyalnak a szakszervezetek az állam képviselőivel az idei béremelésekről.

Elfogyott a közszolgáltató vállalatok dolgozóinak türelme, a terület konzultációs fórumának munkavállalói oldalán ülő szakszervezetek ma délelőtt azért ültek össze, hogy eldöntsék: kollektív munkaügyi vitát kezdeményeznek-e közösen a nagy állami szolgáltatóknál, vagyis a MÁV-nál, a VOLÁNBUSZ-nál, a Magyar Postánál és a víziközmű cégeknél. Korábban a Liga Szakszervezetek és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is jelezte, egyetértene egy ilyen közös fellépéssel, ma reggel pedig a MÁV dolgozóit összefogó Vasutasok Szakszervezete (VSZ) közölte, hogy ők akkor is elindítják a sztrájk előkészítésének számító vitát , ha mások nem csatlakoznak a fellépéshez. A szakszervezetek ugyanis ezeknél a vállalatoknál hónapokkal ezelőtt átadták a 2020-as évre vonatkozó bérkövetelésüket, ám ezekre sehol nem kaptak érdemi választ, a cégek pedig nem tették le az asztalra saját ajánlatukat. Az érdekvédők többnyire differenciált, a régi dolgozók megbecsülését is kifejező emelésben gondolkodnak, amelynek végeredménye kétszámjegyű béremelést kellene, hogy eredményezzen. Mészáros Melinda Liga elnök a napokban úgy fogalmazott, a közszolgáltatóknál a nemzetgazdasági átlagtól jelentősen elmaradó bérek miatt ezen a területen változatlanul magas az elvándorlás és így a munkaerőhiány, amit csak tisztességes, szerinte 15 százalékos béremeléssel lehet enyhíteni. Kordás László, a MASZSZ elnöke is a közös fellépés erejében bízik az állammal szemben. Közben a BKV-nál már majdnem egy hete tart a kollektív munkaügyi vita, amelybe már külső közvetítőket is bevontak, de látszólag nincs előrelépés. Ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármester az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: a főváros költségvetése ugyan nem teszi lehetővé a 15 százalékos béremelést a közlekedési cégnél, de van tartalék és jelentős béremeléssel számolnak. Ami azt üzeni, a holnapi újabb tárgyalási fordulóban a BKV vezetése jobb ajánlatot tehet az eddig ismert 8 százaléknál.