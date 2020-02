Két fővárosi MSZP-s polgármester átlép a DK-ba

Kiss László és Szaniszló Sándor lépése komoly meglepetést és az MSZP elnöke szerint csalódást okozott.

Óbuda és Pestszentlőrinc ősszocialista polgármesterei elhagyják az MSZP-t és átlépnek a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióba - írja az Index. Kiss László és Szaniszló Sándor is megerősítette az Indexnek a lépést és a portálnak küldött közös levélben azt írják: két fő oka volt az átlépésnek. Egyrészt polgármesteri programuk végrehajtásához a DK politikai közösségétől kaptak megfelelő garanciákat és politikai támogatást - írták, másrészt az európai politikát illetően az a vonal áll hozzánk a legközelebb, amelyet a Dobrev Klára vezette EP-delegáció képvisel például az európai minimálbér, minimálnyugdíj és családi pótlék kérdésében.



A két polgármester még nem írta alá a belépési nyilatkozatot a DK-nak, a belépésről a DK testületei, a helyi pártszervezetei döntenek. Ez szerintük jövő héten megtörténik. Csütörtökön tájékoztatták a döntésről az MSZP kerületi elnökeit, akik - mint írták - elfogadták és tudomásul vették a lépést. Kiss László átállása párttársai, és más forrásaink számára is totális meglepetésként hat. Mint az Index írja, Kiss László gyakorlatilag ősidők óta az MSZP tagja, a baloldali ifjúsági szervezetekben 1997 óta politizált, 1999-2002-ig az Ifjú Szocialisták budapesti szervezetének elnökségi tagja, majd elnökhelyettese volt, 2004 nyarán beválasztották az Óbudai MSZP elnökségébe, 2008 januárjától a párt óbudai szervezetének alelnöke, kongresszusi küldött is volt. Szaniszló Sándor a kerületében meghatározó szocialista politikus, hiszen 2010 előtt nyolc éven át alpolgármester volt. Róla azt mondják, hogy mindig is jó kapcsolatot ápolt Gyurcsány Ferenccel és körével, és mivel jelentősen pragmatikus a gondolkozása, vélhetően a DK-ban távolabbi jövőt remél saját politikai karrierjének.

Az MSZP csalódott

A lépés miatt kerestük Tóth Bertalan MSZP-elnököt, de nem kívánt reagálni. Nem sokkal később azonban Facebook-oldalán megjelent egy rövid "szolgálati közlemény": "Szaniszló Sándor és Kiss László polgármesterek az MSZP-ből történő kilépésükkel komoly csalódást okoztak, cserbenhagyták ezt a közösséget. Döntésüket tudomásul vesszük, munkájukhoz sok sikert kívánunk."

Szaniszló Sándor átveszi megbízólevelét a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén Fotó: Erdős Dénes / Népszava

A Fővárosi Közgyűlésben is megkerülhetetlenné válik a DK

Az átállások alaposan átírhatják a fővárosi erőviszonyokat. A 33 fős fővárosi közgyűlésben jelenleg az MSZP-nek 7, a DK-nak 4 fős frakciója van, ez az arány a két szocialista átigazolásával 5-6-ra módosul a DK javára. A 6 fős DK-frakció ezután már olyan erőt képvisel a közgyűlésben, amely nélkül az ellenzék, illetve Karácsony Gergely főpolgármester nem tud semmit keresztülvinni.