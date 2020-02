Ultimátumot kapott a kormány

A közszolgáltató cégek szakszervezetei sztrájkra is készek, ha nem kezdődnek el a bértárgyalások.

A közszolgáltatásban (közúti közlekedés, vasúti közlekedés, posta, vízművek) működő, közel 140 ezer munkavállalót képviselő szakszervezetek felszólítják a kormányt, hogy február 25-ig hívja össze a Közszolgáltatói Vállalkozások Konzultációs Fórumát (KVKF) és érdemi ajánlattal álljon elő a vállalati bértárgyalások elkezdéséhez - ebben állapodtak meg a Fórum munkavállalói oldalának csütörtöki ülésén az érdekvédők. Azt is rögzítették, hogy a kormány nem reagál a felhívásra, vagy nem születik a szakszervezetek számára elfogadható tárgyalási ajánlat, akkor a szakszervezetek február végén kollektív munkaügyi vitákat kezdeményeznek az érintett vállalatoknál. Ez a sztrájk folyamatának elkezdését jelenti, amit a közlekedés területén rövid időn belül az összehangolt figyelmeztető sztrájkok meghirdetése követhet – olvasható a csoport közleményében. Körkérdésünk alapján is az érezhető, a legelszántabbak a MÁV érdekvédői, ahol a négy szakszervezet abban állapodott meg, hogy már a jövő hét első felében kezdeményezik a kollektív vitát, mert hosszú hónapok óta ismertek az elvárásaik, de választ nem kaptak, sem más ajánlatot. Hasonlóan rossza a hangulat a VOLÁNBUSZ-nál is. A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége szeretné elérni, hogy az ágazat állami és önkormányzati cégei egyforma emelést kapjanak, erről már tárgyalnak a Belügyminisztériummal. A kérdésre, hogy mi lehet a magyarázat a kormány minden egyeztetést elutasító magatartására, több érdekvédő is azt felelte: várják, hogy mennyire kell mélyen a zsebébe nyúlni a fővárosnak a BKV-s bérkövetelés miatt, s ennek ismeretében adnak felhatalmazást az állami közszolgáltatóknak az emelési ajánlat bejelentésére. A BKV-nál múlt péntek óta már kollektív munkaügyi vita zajlik, a következő, pénteki tárgyalási fordulóban mindenki arra számít, hogy a cég megemeli eddigi 8 százalékos ajánlatát.