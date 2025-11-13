A Miniszterelnökséget vezető miniszternek a kormányinfón volt jelenése, ahol elmondta: helytelennek tartja, ha egy szakszervezeti vezető politizálni kezd, mivel neki egyetlen feladata van, hogy megállapodjon a fővárossal.
Ha nem történik csoda, és az úgynevezett modellváltásból kimaradó felsőoktatási intézmény nem kapja meg a szükséges kormányzati támogatást, a működése is veszélybe kerülhet.
A bértárgyalásokon a kollektív fellépésnek van súlya, az egyéni érdekérvényesítés lehetőségei szerények. Arra is van példa, hogy teljes egészében elmarad idén a béremelés
A szakszervezetek időt kértek. Az egyeztetések a tervek szerint ebben a hónapban folytatódnak.
A legmagasabb szintű miniszteri megfélemlítés ellenére még többen álltak ki a jogos bérkövetelés mellett.
A fővárosi közlekedési cég szerint az éves bérfejlesztésre a tulajdonos önkormányzat biztosítja a forrást.
Komjáthi Imre, az ellenzéki párt elnökhelyettese szerint, ha a Fidesz elfogadná a javaslatukat, sokan juthatnának pénzhez azonnal.
Az idén sincs mit ünnepelni május elsején a munkavállalóknak. Követeléseikre nem érkezik válasz, a többség – az állami szférában mindenki – reálbércsökkenésre számíthat idén az infláció miatt.
A kabinet hat hónapos kivárás után engedte meg a nagy állami társaságoknak, hogy megkezdjék az egyeztetést a fizetésemelésekről. Azt viszont továbbra sem közlik, mennyit adnak erre.
Kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztek az érdekképviseletek, ami akár záros határidőn belül munkabeszüntetést is hozhat.
A versenyszféra két számjegyű béremelése még az idén is elszívhatja a munkaerőt az állami és önkormányzati vállalatoktól. Van olyan fővárosi cég, amelyik csak 3,5 százalékot ígér.
A közszolgáltató cégek szakszervezetei sztrájkra is készek, ha nem kezdődnek el a bértárgyalások.
A korábbinál jóval alacsonyabb ajánlatokkal rukkoltak elő idén a cégek, a szakszervezetek küzdelmes időszak elé néznek. A dolgozók a százalékok helyett inkább fix emelést kérnek.
Nem tudtak megegyezni az érdekképviselettel az idei béremelésről.
Elbocsátásokkal való fenyegetés az egyik oldalon, sztrájk, és munkabeszüntetés kilátásba helyezése a másikon.
Jövő héten folytatódnak a bértárgyalások a versenyszféra és a kormány konzultációs fórumán. A pénzügyminiszter cafeteria helyett béremelést szorgalmaz.
A BKV vezetése hónapok után először reagált a cégnél működő szakszervezetek bértárgyalási kezdeményezésére, miután a hét elején az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) egyhetes ultimátumot adott a vezérigazgatónak, hogy elindítsa a hivatalos bértárgyalásokat.
A minimálbér drasztikus emelése szétverte a meglévő bértáblákat, ezért a magasan képzett és hosszú idő óta dolgozók elégedetlensége nő, ha nem rendezik az ő fizetésüket is. A közműcégeket a kormány kivéreztette a rezsicsökkentéssel és adóterheik megemelésével, nincs pénzük, hogy a versenyszférát akár csak megközelítő béremeléseket adjanak. Az állam saját döntéseit nem képes betartani, ezért mindent elkövet, hogy a társadalmi szolidaritás szétverésével gyengítse a sztrájkot tervező szakszervezeteket.
A vasutas szakszervezetek nem fogadták el a MÁV új bérajánlatát, azonban egyelőre elhalasztják a tervezett sztrájk bejelentését, ugyanis bíznak a további tárgyalások eredményességében. A MÁV-csoport vezetése 2,2 százalékos alapbéremelést, az alapbér további 0,5 százalékát kitevő önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítést, továbbá két alkalommal 25-25 ezer forint egyszeri kifizetést ajánlott a nem vezetői munkakörben foglalkoztatottak részére.
Nyakunkon a december, és ennek megfelelően már javában folynak a makroszintű bértárgyalások a versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF). A megállapodásra törekvő felek jól ismerik egymást és hitem szerint azt is tudják, hogy milyen növelési lehetőségek vannak a jövő évi, a nemzetgazdaság jelentős szegmentumát érintő legkisebb havi munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) mértékét illetően.