A Fideszből is bírálják Vargáék adóötletét

Meggyőződésem, hogy a Versenyképességi Tanács iparűzési adó drasztikus csökkentésére vonatkozó javaslati hibásak – írta a blogbejegyzésében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere. Tanács tagjai bizonyára értenek a gazdasághoz, de biztosan nem értenek az önkormányzatok finanszírozásához – tette hozzá a fideszes politikus. Elsőként a Népszava számolt be arról , hogy a helyi iparűzési adó tervezett átalakítása mintegy évi 80-100 milliárd forinttal kurtíthatja meg az önkormányzatok bevételeit. A javaslat szerint a cégek az értékcsökkenési leírást, valamint a kutatás-fejlesztési kiadások ötszörösét levonhatnák az adóalapból, valamint eltörölnék decemberi 90 százalékos feltöltési kötelezettséget is. A tervezet legnagyobb vesztesei nagyvárosok lennének, leginkább a főváros, de érzékenyen érinti a kormánypárti vezetésű Győr vagy Székesfehérvár költségvetését is. A helyi iparűzési adó ügye nem pártpolitikai ügy – ezt már Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere írta a Facebook-oldalán , reagálva Cser-Palkovics szavaira. Aki a települések önálló forrásaiból a multinacionális nagyvállalatok megsegítését finanszírozná, az otthonunk lezüllesztésén dolgozik – tette hozzá. Az iparűzési adó ugyanakkor ma már sokkal nagyobb teher a cégek számára, mint az államnak fizetendő társasági nyereségadó. Tavaly az előbbiből több mint 800 milliárd forint folyt be, míg az utóbbiból 300 milliárd. Ugyanakkor az iparűzési adó ma már az önkormányzatok szinte egyetlen érdemi bevétele, így borítékolható volt az önkormányzatok ellenállása, amelyek láthatóan szakmai vitára készülnek a kormánnyal szemben. Tállai András pénzügyi államtitkár azonban tegnap parlamentben láthatóan nem vette a lapot. Az MTI tudósítása szerint úgy fogalmazott, hogy nem ettől a kormánytól kell félnie az önkormányzatoknak, hiszen ez a kabinet rendezte a finanszírozásukat, illetve átvállalta adósságukat. A kormány nem kíván semmit elvonni, a helyi adó, az helyi adó marad – közölte.