338,37 forinton az euró

Persze fizetni kell.

Annak az 1,1 millió gépjármű-tulajdonosnak – köztük több mint 700 ezer személyautó üzembentartójának –, akinek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása (kgfb) továbbra is január elsejei évfordulós, legkésőbb február 28-ig kell rendeznie esedékes díjrészletét – tudtuk meg a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségétől (FBAMSZ). A határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik. Az idei szökőévben a 60 napos díjfizetési haladék nem március 1-jén, hanem február 29-én jár le. Mivel azonban mindkét nap hétvégére esik, a befizetésnek mindenképpen a február 28-i, pénteki zárásig kell teljesülnie. „Az összeg biztos beérkezése érdekében figyelembe kell venni a befizetés választott módját is – hangsúlyozta Papp Lajos, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke. A csekken történő befizetést legkésőbb jövő szerdáig végre kell hajtani, és ugyanez vonatkozik a bankkártyás fizetésre is, amelynek átfutási ideje szintén több nap is lehet. Jövő péntek délig a banki átutalás, azután már csak a biztosítónál történő személyes befizetés a megfelelő opció.” A díjat késedelmesen fizető ügyfelek nem hivatkozhatnak arra, hogy a díjfizetésről nem kaptak értesítést: a szabályozás értelmében ennek számon tartása egyértelműen az ő felelősségük. A jogszabály rendelkezése alapján a biztosítónak befizetés híján a határidőt követő napon az adott szerződést törölnie kell. A késedelmes autósnak pedig számos szankcióval kell számolnia: a díjjal nem fedezett időtartamra – ebben az esetben több mint két hónapra – fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amelynek mértéke idén személyautóknál - teljesítménytől függően – naponta 510-1140 forint, teherautóknál pedig elérheti a napi 3940 forintot. Ugyanannál a biztosítónál kell újra megkötnie a szerződést az adott időszakra, a türelmi időre járó díjat is le kell rónia, a biztosítás összegét pedig a teljes éves időszakra kell azonnal befizetnie. Ha az autós a fedezetlenség időszakában okoz kárt, nem számíthat a biztosító térítésére. Ilyen helyzetben egy személyi sérülés esetén akár több tízmillió forint is lehet az a kártérítés, amit a vétkes fél – anyagi helyzetétől függően – akár egész élete során kénytelen törleszteni.