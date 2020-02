A szállodafejlesztés az új stadion

Tovább bővült azon NER-kegyeltek köre, akik több száz millió forintot kaptak a szálláshelyfejlesztés címén vagyonuk gyarapításhoz. Felkészül a Tiborcz István érdekeltségbe tartozó Appeninn.

Újabb NER-csillagok jelentek meg a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Kisfaludy szálláshelyfejlesztési támogatás kedvezményezetti listáján: több száz millió forintos támogatást kapott a Zoób Kati divattervező cége, de megjelent a listán Hernádi Zsolt milliárdos Mol-vezérhez köthető szállodaépítő vállalkozás is. Nagyobb összegeket szinte csak azok kaptak, akik közvetlenül kötődnek a kormányhoz, vagy épp a miniszterelnök szűkebb köréhez tartoznak. Több százan vannak azok a turisztikai vállalkozók, akik egy-egy panziófejlesztésére csak 20-100 millió forintot kapnak, de ha valaki közel ül a tűzhöz ugyanerre akár 300-900 millió forintot is elnyerhet. A kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc köréhez tartozó egyik üzletember cége például egymilliárdot kapott kalandpark fejlesztésre. Az egykor Mészáros Lőrinc, ma már inkább Tiborcz István kormányfői vő érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. pedig a tőzsde honlapján jelentette be, hogy leányvállalatán keresztül a Balaton-parti Club Aliga felújítása érdekében két pályázatot is benyújtott az MTÜ-höz. Az Appennin Nyrt. a tájékoztatás szerint (vitorlás)kikötő fejlesztésre és szállodaépítésre is kérne közpénzt. A kormány 2017-ben indította el a Kisfaludy szállásfejlesztési programot, ennek keretében az elmúlt bő két és fél évben több mint 50 milliárd forintot szórt szét a magyar szállodások között a Rogán Antal miniszter felügyelete és a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel szakmai bábáskodása mellett működő MTÜ. Az ügynökség költségvetési mozgástere egyre nagyobb, a kötelezettségvállalási keretét a napokban emelték fel 186 milliárd forintról 394 milliárdra. Az okokról és miértekről hiába kérdeztük az MTÜ-t és Rogán minisztériumát. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. külön weboldalt üzemeltet Kisfaludy-program számára, ahol az éppen futó pályázatokról a reménybeli jelentkezők mindent megtudhatnak, az eredményekről azonban csak egy eldugott táblázatból értesülhet a közvélemény, cégnév, projektnév, támogatási összeg bontásban. A döntési mechanizmusról még ennyit sem tudni. Mindez azért is elgondolkodtató, mert még 300 milliárd forintnyi támogatás akar szétosztani a kormány a magyar turizmus fejlesztésre 2030-ig. Az elmúlt két és fél évben összesen 50 milliárd forintnyi támogatás hullott a kedvezményezettekre, azonban idén gyorsulhat a pénzosztás, ugyanis a kormány döntése szerint csak idén 46 milliárd forint értékben vállalhat kötelezettséget az MTÜ az eddigi évi 25 és fél milliárd forinttal szemben. Az MTÜ a napokban aktualizálta döntési listáját, amelyen új nevek , illetve új projektek is feltűntek . Eddig összesen 643 turisztikai projektet támogattak, a legtöbb pénzt, összes hat milliárd forintot Szepesi Richárd üzletember cégei kapták egy tokaji, illetve egy szántódi szálloda építéshez. Nyertes cégekben társtulajdonos Kante Awa, aki nem mellesleg Szepesi felesége. A hölgy annak a Nagy Rózának a lánya, aki Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszter közigazgatási államtitkára volt (Népszava 2019. szeptember 30.) A korábbi cikkünkben feltártuk, hogy százmilliós, milliárdos támogatást kapott szállodáihoz Szíjj László és Garancsi István is, de még az OTP is a vállalati üdülő felújítására. A legkisebb támogatást, 3,9 millió forintot, az állami tulajdonú Ipoly Erdő Zrt. kapta a „Börzsöny komplex turisztikai fejlesztése" projektre. A listát vezető Szepesi-Kante Awa páros elsőségét nem veszélyezteti a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető szállodának nyújtott támogatás. A Mol-vezér érdekeltségébe tartozó Solva Property Kft. 2,8 milliárd forintos egyedi támogatást kapott a MTÜ-től az esztergomi Mária Valéria Hotel építésének folytatására. Azt csak hab a tortán, hogy az Prímás-szigeten épülő szálloda árvízvédelméről az esztergomi önkormányzat döntött a napokban, amiről Hernádi Ádám, a város új polgármestere tett bejelentést a Privatbankár.hu információ szerint. A lap szerint az új polgármester a Mol-vezér unokaöccse. Szintén új név a MTÜ támogatási listáján a Hajdúszoboszlói strandot tulajdonló HungaroSpa Zrt., amely a strandfürdő fejlesztésére 1,5 milliárd forintot nyert. Épp lemaradt a milliárdos listáról, és 998 millió forint támogatással kell vigasztalódnia a Zobori KalandoZoo Kft.-nek, amely a „Holnapocska Tábor és Zobori KalandoZoo szolgáltatások fejlesztése” címen kapta a pénzt. A cég mögött régi NER-motoros, Szabadics Zoltán áll, aki cége, Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. révén a Mészáros-csoport hűséges tendertársa. Az egymilliárd forintból tábort és kalandparkok fejlesztő üzletember magánvagyonát öt milliárd forintra becsülte legutóbb A 100 leggazdagabb 2019 című kiadvány. Még nagyobb meglepetés a támogatási listán a Kattiz Kft. A Zoób Kati divattervező tulajdonában lévő cég 811 millió forintos támogatást kapott a „Katti Zoób Divatgyűjtemény és Alkotóház létrehozása Balatonfüreden” projektre, amelynek címében nem jelenik meg a szálloda vagy panzióépítés. A kft. nemcsak ezzel lóg ki sok pályázat közül, de a támogatás aránya miatt is. A divattervevő nagyon meggyőző üzleti tervet tehetett le a MTÜ döntéshozói elé, ugyanis az öt főt foglalkoztató cége 2018-ban 102 milliós forgalom mellett egymilliós adózott nyereséget termelt ki. Vagyis a Kattiz Kft. most 800 évi nyereségét kapta egyben meg az adófizetőktől, miközben a panziófejlesztők zöme néhány tízmilliós támogatáshoz jutott.