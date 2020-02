A lúgos orvos ügyét öttagú tanácsban bírálná el a Kúria

A józan többséget szeretnénk megszólítani – hangsúlyozta Horváth Aladár roma jogvédő, akinek kezdeményezésére társadalmi platform alakult a gyűlöletpolitika ellen.

A gyöngyöspatai cigány gyerekek etnoszociális elkülönítése és megkülönböztetése miatt indított polgári per, különösen a szegregáció káros tényének bírósági elismerése, az iskolafenntartók pénzbeli kártérítésre kötelezése ürügyet szolgáltatott a gyűlöletpolitika parazsainak újrahevítéséhez – írta felhívásában Horváth Aladár, a Roma Parlament Egyesület vezetője. Szervezete nevében erkölcsi kötelességnek nevezte, hogy fölhívja a társadalom józan részének figyelmét a „kormány szélsőséges, haszonszerző politikájára”: nem engedhető meg, hogy a felkorbácsolt indulatok miatt akár egy embernek is baja essen. Horváth Aladár kerekasztal létrehozását kezdeményezte azok számára, akik fontosnak tartják a magyar társadalom egységének és biztonságának megőrzését, szeretnék megvédeni a rendszerváltás után létrehozott Magyar Köztársaság alapintézményeit. A Magyar Szakszervezeti Szövetség székházában tartott csütörtöki alakuláson több mint húsz roma és nem roma civil szerveződés, emberi jogi alapítvány, szakszervezet képviselője vett részt. Ellenzéki politikusok is szép számban megjelentek: az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó, a párbeszédes Tordai Bence, a momentumos Orosz Anna vagy – többek között – a független Hadházy Ákos. Az a veszély áll fenn, hogy a cigányság és a többségi társadalom útjai elválnak – figyelmeztetett bevezetőjében Horváth Aladár. Hangsúlyozta, hogy mindenkit érintő közös ügyről van szó, a gyűlöletpolitika nem kizárólag a romák ellen irányul.