Kálmán Olga elnökségi tagságra pályázott a DK-ban

Jövő hétre elkészül a Belső-Erzsébetváros szórakozóhelyeinek nyitva tartását szabályozó kritériumrendszer, az új rendelet főszabálya az éjféli záróra lesz.

– Tartható a február 28-ai határidő, törekszünk arra, hogy minden ígéretünket betartsuk – mondta a Népszavának Budapest VII. kerületének alpolgármestere, Ujvári-Kövér Mónika. A politikus annak a tavaly novemberben létrejött munkacsoportnak a vezetője, amely a belső-erzsébetvárosi bulinegyedben található szórakozóhelyek éjszakai nyitva tartására vonatkozó, objektív kritériumrendszer kidolgozására kapott felhatalmazást az önkormányzattól. Hangsúlyozta: az új rendelet főszabálya az éjféli záróra lesz, amely alól csak az a vendéglátóhely kaphat mentességet, amelyik teljesíti a kritériumrendszer feltételeit.

Ujvári-Kövér Mónika elmondása szerint jelenleg a kritériumrendszer pontosítása, jogi ellenőrzése zajlik, így annak részleteit még nem ismertetheti. Annyit azért elárult, hogy a munkacsoport komplex problémakörök szabályozásán gondolkodik, amely az üzletek göngyölegmozgatásától a közterületi alkoholfogyasztáson át a zajszennyezésig terjed – s mindezekre túlnyomórészt konszenzuson alapuló szabályozási megoldásokat alkottak meg.

Szikszai Sándor – aki az Élhető Erzsébetváros Egyesület delegáltjaként vesz részt a munkacsoportban – ellenben beszámolt néhány javaslatról, amelyek felmerültek az üléseken. Szóba került például egy utcai egység felállítása az ittas állapotban lévő vendégek „moderálására”, valamint az is, hogy a kiskocsmákban is legyenek biztonsági őrök. A nagyobb szórakozóhelyeken a katasztrófavédelem által kifejlesztett, vendégszámot mérő berendezést szerelhetnek fel, a zajterhelés visszaszorítására pedig „csúcslimitert” tehetnek kötelezővé a környezetvédelmi hatóság lakóövezetekre vonatkozó határértékeit figyelembe véve. Előbbi javaslat azt jelentené, hogy a szórakozóhelyek bizonyos létszám felett már nem fogadhatnak új vendégeket. Az áruszállítást este tíz és reggel nyolc óra között megtiltanák, az éjfél után nyitva tartó szórakozóhelyeket pedig arra köteleznék, hogy mellékhelyiségeiket mindenki számára hozzáférhetővé tegyék. A közterületi dohányzásnál mindenhol kötelezővé tennék a hamutartók, kukák kihelyezését.

Az egyeztetéseken résztvevők egyébként hangsúlyozták, hogy még folyik a végleges javaslatok szövegezése, így azok még változhatnak.

Ugyanakkor Szikszai úgy érzi, teljes konszenzus sosem lesz a munkacsoport tagjai között, szerinte a lakókénál erősebb a vendéglátósok lobbiérdeke. Sajnálta, hogy az ünnepi nyitva tartás szabályozására vonatkozó javaslatukat (amely azt tartalmazta, hogy november elsején, valamint december 24-én és 25-én a kocsmák tartsanak zárva) leszavazta a munkacsoport. A köztisztaság, valamint a közbiztonság kérdéseiben azonban szerinte is egyetértés alakult ki a csoporttagok között.

Ujvári-Kövér Mónika elismerte, hogy számos kérdés a február 28-ai határidőt követően is nyitva maradhat, amelyek folyamatos „finomhangolást”, az elért eredmények ellenőrzését igénylik majd. De ígéretet tett arra: a kritériumrendszeren kívüli szabályozást igénylő kérdésekben is mindent megtesznek annak érdekében, hogy valódi megoldásokat találjanak Belső-Erzsébetváros problémáira. Ujvári-Kövér Mónika elmondta azt is, a helyi lakók, civilek, vendéglátósok és az önkormányzat delegáltjaiból álló munkacsoport januárig mintegy kétszáz írásos javaslatot is kapott az érintettek szélesebb körétől, s mindegyiket érdemben megvitatták. – Ugyanakkor számos felvetésnél meg kellett állapítanunk, hogy a munkacsoport keretében ezek nem megvalósíthatók. Így e javaslatok kapcsán külön egyeztetéseket kezdeményeztem, bizonyos – évek óta meg nem oldott – problémákat rendeleti úton szabályoztunk, például szigorítottunk a teraszok szabályozásán, megtiltottuk a közterületi zenesugárzást – fogalmazott az alpolgármester.