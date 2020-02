Adatok és merevlemezek tűntek el a pécsi önkormányzat sportcégénél

A férfi az édesanyjával sétáltatta a bárányukat a település melletti külterületi részen, amikor rájuk rontott az állat.

Megtámadott egy 21 éves férfit és komoly sérüléseket okozott neki egy vaddisznó Tardona mellett – írja a boon.hu. A cikk szerint a férfi az édesanyjával sétáltatta a bárányukat a település melletti külterületi részen, amikor a vaddisznó rájuk rontott, kifejezetten a fiatalembert kipécézve magának. A férfi menekülni próbált, de nem tudott, az állat többször is felöklelte és a lábán okozott sérüléseket. – A semmiből rontott elő a vaddisznó és azonnal megtámadta Ricsit. Többször is megöklelte és láttam, hogy komoly vérző sérüléseket okozott neki. Ordítottam, kiabáltam, ahogy a torkomon kifért, közben pedig Ricsinek valahogy sikerült háromszor jó erősen belerúgnia az állatba, amitől az legurult a leejtőn. Rettenetes megijedtem, attól féltem, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett – mondta a férfi édesanyja a portálnak. A nő hozzátette: azonnal tárcsázta a segélyhívót és a közelben lévő testvérét is hívta, aki rögtön odasietett. Mint mondta, a rendőrök közölték, hogy értesítették a vadásztársaságot, akihez a terület tartozik, és amint megjön a vadászmester, oda tudnak menni a férfihoz. De nem jött senki, így végül a testvére egy mentőorvossal hozta ki a férfit. – A vadásztársaság anyagi felelőssége fennáll, hiszen a jogszabály szerint a saját területén, vagy az onnan kiváló vad által okozott kárt meg kell téríteni. Ahogy áll ez egy károkozásra, például egy jármű esetén, ugyanígy igaz arra is, ha személynek okoz sérülést – mondta a portálnak Lichy József, a család ügyvédje. – Ráadásul itt nagyon komoly sérülésről beszélünk, amely akár életveszélyes is lehetett volna, ha nem kap időben segítséget, ha egyedül van ott, akár el is vérezhetett volna. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy maradandó lesz a sérülés, így megvárjuk amíg Ricsi kikerül a kórházból, aztán pedig kártérítési igénnyel fogjuk megkeresni a vadásztársaságot – tette hozzá. Pethő Zoltán, a Harica Völgye Vadásztársaság elnöke közölte: nincsenek egyelőre pontos információik az esetről. Ami biztos, az eset fél egykor történt, a társaság hivatásos vadászát fél háromkor értesítették, és fél négykor már a helyszínen volt, de nem talált már ott senkit, akivel egyeztethetett volna – jelentette ki.