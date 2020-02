Olaszországban is van már halálos áldozata a koronavírusnak

16 olasz fertőzöttről tudni eddig, 250-en kerültek karanténba.



Rövid idő leforgása alatt 16 emberről derült ki Olaszországban, hogy megfertőződött az új koronavírussal, derül ki a Rai News cikkéből. 14 eset lombardiai, ott tíz községben vezettek be izolációs intézkedéseket. 2-en Veneto régióban kaphatták el a betegséget az első tesztek eredményei szerint. Két Padova környéki idős személyről van szó.

A vírust egy Kínából hazatérő illető terjeszthette Olaszországban. A fertőzöttek közül először egy 38 éves férfi fordult orvoshoz csütörtökön: influenzás tünetekkel ment a codognói kórházba február 18-án, majd hazaküldték. Azután tért vissza, hogy rosszabbul lett, állapota jelenleg is súlyos. Elkapta a betegséget terhes felesége, egy ismerőse, akivel focizott, az ismerősének bár-tulajdonos apja, és a bár három vendége is részletezi a Rai.



Mindannyiukat elkülönítették, csak úgy, mint további 250 embert, akik kapcsolatba kerülhettek a betegekkel.

Közülük 149-en ápolók, orvosok és családtagjaik, akik a 38 éves beteg férfival találkoztak. A hatóságok arra kérik azokat, akiken a koronavírusra jellemző tünetek mutatkoznak, hogy ne kórházba menjenek, hanem a 112-es segélyhívó számot hívják. Az olasz egészségügyi minisztérium arra emlékeztet: hasonló járványkitörés történt januárban Németországban is, egy autóipari cég munkatársaihoz köthetően. A hatóságok határozott intézkedéseinek hála, sikerült megfékezni a vírus terjedését. Úgy vélik, ez Olaszországban is sikerülni fog.

Az észak-olaszországi Codogno városkában bezáratták a közintézményeket, éttermeket és kávézókat. A lombardiai Casalpusterlengóban keddig zárva tartanak az iskolák, Castiglione d'Addában pedig a könyvtárak, közhivatalok, tornatermek és szemétlerakók zárnak be.

A római fertőző betegségek kórházában további három fertőzöttet ápolnak, közöttük egy vuhani kínai házaspárt és egy olasz pácienst, akik két heti vírusellenes kezelés után tartósan vírusmentes

WHO: gyorsan fogy az idő

Egyre kevesebb az idő az új koronavírus-járvány nemzetközi elterjedésének megfékezésére, az országoknak gyorsan cselekedniük kell - mondta pénteken Genfben újságíróknak az Egészségügyi Világszövetség (WHO) főigazgatója. Arra kérdésre válaszolva, hogy a COVID-19 vírus okozta iráni és libanoni halálesetekkel fordulópontjához érkezett-e a járvány, Tedrosz Adanom Gebrejeszusz kijelentette: még mindig hisz abban, hogy a járvány megállítható, de hozzátette: gyorsan cselekedni kell, mielőtt kifutunk az időből.

A légzőszervi panaszokat okozó járványban eddig több mint 75 ezren betegedtek meg Kínában és 1150-en 26 másik országban. A WHO adatai szerint a betegségben több mint 2200-en haltak meg Kínában és nyolcan más országokban.



Az országok eddig nem adtak megfelelő választ a WHO-nak arra a felhívására, hogy segítsék 61,5 millió dollárral a szakosított ENSZ-szervezetnek a COVID-19-cel szembeni világméretű fellépését

- mondta Tedrosz. A kínai helyzettel kapcsolatban megjegyezte, hogy a WHO vezette nemzetközi szakértőcsoport járt Pekingben, Szecsuánban és Kuangtongban, szombaton pedig Vuhanba utazik. Azzal kapcsolatban, hogy Irán elmúlt két napban 18 megbetegedést és 4 halálesetet jelentett be, Tedrosz aggodalmát fejezte ki, és elmondta, hogy a WHO vírusteszteket küld Teheránnak.



"Nem beteg, de vírushordozó"

Izrael ugyancsak bejelentette az első esetet pénteken. A fertőzött nő korábban a Diamond Princess óceánjáró utasa volt, akit a héten evakuáltak Izraelbe, és a visszatérése után állapították meg nála a vírus meglétét. A nő, akinél a vírusteszt pozitív lett, "nem beteg, és nincsen semmilyen tünete, de vírushordozó" - közölte a Tel-Aviv melletti Seba Tel Hasomer kórház fertőző osztályának vezetője, ahol a 11 izraelit két hétre karanténba helyezték.

Az Egyesült Arab Emírségek pénteken jelentette be, hogy két újabb esetet találtak, így a megbetegedések száma 11-re emelkedett. A két új beteg egy fülöp-szigeteki és egy bangladesi állampolgár, akik korábban egy fertőzött kínai állampolgárral érintkeztek. Az emirátusokbeli betegek többsége kínai állampolgár.

Dél-Koreában is iskolákat zártak be és a templomoktól, nyilvános rendezvényektől való távolmaradásra szólították fel az állampolgárokat, miután péntekre két ember halt meg és 204 ember betegedett meg az új koronavírustól. Az esetek száma két nap alatt megnégyszereződött. A kormány válságtanácskozást tartott a járvány miatt. A kormány erőfeszítései a 2,5 milliós lélekszámú Tegura összpontosulnak, ahol kedden jelentették az első megbetegedést, és péntekre a számuk elérte a 152-t, itt történt a két haláleset is.