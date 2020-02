Kínában ismét csökkent a napi új fertőzöttek száma, de újabb 109 halálos áldozata van a járványnak

Komoly problémát jelent a vírus megjelenése a börtönökben.

Ismét csökkent a napi új koronavírusos fertőzöttek száma Kínában egy nappal a pénteken jelentett emelkedés után. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szombaton közölt adatai szerint péntek éjfélig Kína szárazföldi részén 397 új beteget diagnosztizáltak. Az új típusú koronavírus összes fertőzöttjének száma ezzel 76 288-ra emelkedett a szárazföldi Kínában, ahol újabb 109 halálozással a járvány immár 2345 életet követelt. Az új esetek közül 366-ot jelentettek a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományból, ahol a napi halálozások közül 106 történt. A bizottság ugyanakkor arról is beszámolt, hogy péntek éjfélig 2393 újabb páciens gyógyult meg az egy nappal korábbi adathoz képest, amivel a felépült betegek száma 20 ezer fölé emelkedett Kínában. Az egy napon belül jelentett gyógyultak száma immár negyedik egymást követő napon haladta meg az új fertőzöttekét. Bár a korábbi állításokkal ellentétben nem igaz, hogy az új típusú koronavírus ne lenne fertőző a fiatalkorúakra és gyermekekre, sajtójelentések alapján úgy tűnik, hogy az ő esetükben enyhébb lefolyású a betegség. A kelet-kínai Nanking városban csütörtökön hagyhatta el a kórházat a járvány ottani legfiatalabb fertőzöttje, egy 10 hónapos kisbaba. A kórház igazgatója az ügyről azt mondta: "A felnőttekéhez viszonyítva a kisfiú állapota nem volt súlyos. Lázas tünetei voltak és köhögött. Az orvosok a súlyának és felépítésének megfelelő kezelést írtak elő neki, ami remekül bevált" - idézte a Hszinhua kínai állami hírügynökség. A Hszincsingpao (Beijing News) című pekingi helyi lap pedig még február 14-én számolt be arról, hogy egy a fertőzéssel Pekingben kezelt 9 hónapos kislány, szintén beteg édesanyjával és nővérével együtt gyógyultan hagyhatta el a kórházat. Az édesanya beszámolója szerint a család hét tagja januárban Vuhanból érkezett Pekingbe a kínai holdújév ünnepének alkalmából. A koronavírus az édesapát is megfertőzte, de ő már egy héttel korábban felgyógyult. A pekingi Titan Kórház, ahol a családot kezelték, közölte: a 9 hónapos kislányon lázas tünetek jelentkeztek, a baba legmagasabb mért testhőmérséklete 38,8 fok volt. A Global Times című kínai pártlap egy pénteki cikke szerint Kínában súlyos problémát jelent a fertőzés terjedése a börtönökben. Pénteken csaknem tucatnyi vezetőt távolítottak el Hupej, valamint a kelet-kínai Santung és Csöcsiang tartományokban található börtönök éléről, miután öt büntetés-végrehajtási intézetből összesen 447 új fertőzöttet jelentettek csütörtök éjfélig. Az egyik csöcsiangi börtönbe, ahonnan 34 fertőzöttet jelentettek, a vírus feltehetően egy őrön keresztül jutott be, aki azt követően lett beteg, hogy rokonokat látogatott meg Vuhanban. Egy neve elhallgatását kérő, az egyik délnyugat-kínai büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó hivatalnok a lapnak azt mondta: a börtönök különösen ki vannak téve a járványveszélynek a fogvatartottak összezsúfolása és az alacsony szintű egészségügyi ellátás miatt. "Nem egyszerű kiszűrni a fertőzötteket, és időben elvágni a vírus terjedésének útját a börtönökben rendelkezésre álló gyenge egészségügyi felszereltséggel" - fogalmazott. A kínai igazságügyi minisztérium 28 csapatot küldött az ország különböző börtöneibe annak kivizsgálására, hogy az intézmények betartják-e a helyzet fényében előírt szigorúbb ellenőrzési előírásokat.