Bolond egy idő lesz vasárnap

Európai minimálnyugdíjat és a lakhatási válság megoldását ígérik a szocialisták. A soraikból kilépőknek nem bocsátanak meg, de továbbra is az összefogást tartják az egytelen járható útnak.

Országot járt az MSZP vezetése, és a több tucat helyi megbeszélés után két fontos dologra jöttek rá: 1. arra, hogy még mindig ők az egyetlen baloldali párt Magyarországon, 2. a 2022-es kormányváltást csak hiteles baloldali gazdaságpolitikával, no és persze a szocialisták segítségével lehet elérni.

Minderről a párt szombati választmányi ülése után beszélt Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan pártelnök. Kunhalmi a jelek szerint biztosra veszi a Fidesz legyőzését, a sajtótájékoztatón ugyanis a '22 utáni negyedik magyar köztársaság működését mutatta be. A viszonylag általános ígéretek mellett – legyen gyermekközpontú az oktatás, betegközpontú és európai színvonalú az egészségügy – a szocialista politikus konkrétabb ötleteket is ismertetett. Ezek szerint kormányváltás esetén az MSZP:

bevezetné az európai minimálnyugdíjat, amihez meg kellene háromszorozni a hazai minimálnyugdíj összegét;

a nyugdíjszámításban a svájci indexálást vezetnék be, aminek hatására 2,8 százalék helyett 6,5 százalék lenne a nyugdíjemelés;

a lakhatási válságot lakbérplafon bevezetésével és masszív bérlakásépítési projektekkel fékeznék meg;

adómentessé tennék a minimálbért, ami azonnal 25 ezer forintos béremeléssel járna.

Tóth Bertalan egyszerre nyújtott kezet az ellenzéki együttműködés résztvevőinek és intett be az MSZP árulóinak tartott kilépőknek (a napokban két fővárosi szocialista polgármester is átállt a Demokratikus Koalíció soraiba).

az MSZP senkinek sem a lábtörlője, csak egyenrangú partner lehet az együttműködés során. Ezt pedig észben kell tartaniuk azok is, akik a szocialistáktól átsoroló politikust fogadnak be magukhoz: Mint Tóth elmondta, a választmányi ülésen eldőlt, hogy szocialisták kitartanak az ellenzéki összefogás mellett, hiszen csak ez hozhat sikert és kormányváltást 2022-ben. A dunaújvárosi ellenzéki győzelem megmutatta, milyen erő van az együttműködésben – mondta a pártelnök, aki ugyanakkor keményen üzent a kilépőknek, és főként a DK-nak. Tóth ismét leszögezte:, csak egyenrangú partner lehet az együttműködés során. Ezt pedig észben kell tartaniuk azok is, akik a szocialistáktól átsoroló politikust fogadnak be magukhoz:

az MSZP nem támogat olyan korábbi tagokat, akik később más párt színeiben kérik a szocialisták segítségét az önkormányzati vagy országgyűlési választások előtt, során - figyelmeztetett Tóth Bertalan.

A pártelnök szerint Dobrev Klárának, a DK vezetőinek is át kell gondolnia az összefogás fontosságát, hiszen aki külön indulásról beszél, az ellentmond a választói akaratnak. Bár Tóth „árulóknak” címzett üzenete nem éppen az összefogás erejét mutatja, az MSZP elnöke újságírói kérdésre azt is hozzátette: ha az esetleges előválasztás során egy korábbi párttagjuk lesz a befutó, a szocialisták nem tesznek keresztbe az ellenzéki együttműködésnek, támogatni fogják a győztest. Tóth Bertalan lényegében nem reagált arra az újságírói felvetésre, hogy sajtóhírek szerint Varju László és Élő Norbert csábítja át a szocialistákat a DK-ba; arra viszont egészen furcsa választ adott, hogy Kovács László, a volt szocialista pártelnök szerint folytatódhat az MSZP-sek elszivárgása, sőt, a maga részéről el tudná képzelni a DK az MSZP egyesülését is. „Nincs napirenden” -mondta a pártfúzióról Tóth, ami nagyon óvatos kijelentésnek tűnik az „árulóknak” küldött üzenet után.