Egyértelmű Bernie Sanders nevadai győzelme

Rövid idő alatt alatt hetedére csökkent a Kína felett áthaladó gépek száma, a járvány miatti korlátozások pedig a világgazdaság helyzetére is kihatnak.

több mint 13000 járattal indul és érkezik kevesebb - írja a Három hét alatt napi 15072-ről 2004-re csökkent a Kína felett naponta megforduló repülők száma,- írja a 444.hu , a New York Times interaktív grafikájára hivatkozva.

A grafika azt is érzékletesen ábrázolja, milyen drasztikusan csökkent a légiközlekedés január utolsó hete óta, amikor elsőként a járvány epicentrumában, Vuhanban tiltották be egyik napról a másikra a közlekedést.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO szerint a kínai utazási korlátozások két-három héttel is késleltethették a járvány átterjedését más országokra, vagyis ennek is köszönhető, hogy csak a héten kezdtek Kínán kívül Iránban és Dél-Koreában is kialakulni járványgócok. A Times szerint Kína növekvő elzártsága tartós hatással lesz a világgazdaságra. Ez a napi 13 ezer gép, ami immár nem száll fel, szállította a kínai turistákat, akik 2018-ban az ENSZ statisztikái szerint 277 milliárd dollárt, az amerikai turistáknál kétszer többet költöttek a világban. A turizmusban minden ötödik dollárt kínaiak költik el.

És ez csak az egyik, legkönnyebben levezethető hatás. A légi forgalom ilyen mértékű csökkenése a teljes, belföldi és globális kereskedelemre kihat, ami alapján cégek sora, köztük már az Apple is lefelé módosította idei terveit - jegyzi meg a hírportál. Japán különösen aggódhat, mivel ott a tavalyi áfaemelés miatt már eleve zsugorodott a gazdaság, az idei évre várt stagnálás recesszióba fordulhat.