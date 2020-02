La Liga – Messi mesternégyesével nyert a Barcelona

Sima 3-0-ás vereséget szenvedett Mezőkövesden a listavezető FTC a labdarúgó NB I. 22. fordulójában, amely ennek ellenére továbbra is magabiztosan első.

Talán sejtettek valamit a ferencvárosiak a rájuk váró rémségből, mert a múlt héten folyamatosan azt hangsúlyozták, nem dőlt még el a bajnoki cím sorsa azért, mert az előző fordulóban legyőzték üldözőjüket a Fehérvárt. Mezőkövesden a nagyon motivált borsodiak egy dekoncentrált címvédővel találkoztak, amelyen átrobogtak az első félidőben. Még a máskor biztos pontnak számító Dibusz Dénes is hatalmasat bakizott a második hazai gól előtt, amikor Besirovicot hozta gólhelyzetbe. Ettől még a ferencvárosi kapus az élvonal legjobb hálóőre, de ezúttal ő is nagyon gyenge napot fogott ki. Ha jobban koncentrálnak a hazaiak a befejezéseknél, akkor az első félidőben a három helyett szerezhettek volna akár öt gólt is.

„Nem vagyunk győzőautomaták – mondta Szerhij Rebrov, a ferencvárosiak vezetőedzője a lefújás után az M4 Sportnak. – Ezen a meccsen semmi sem sikerült nekünk, minden csapat életében előfordulnak ilyen mérkőzések. Jobb egyszer kikapni 3-0-ra, mint háromszor 1-0-ra.” Az együttest elkísérő zöld-fehér drukkerek nem voltak ennyire megértőek, Lovrencsics Gergő csapatkapitánynak fejtették ki véleményüket.

„A szurkolóink csalódottak és mérgesek voltak, ami érthető egy ilyen mérkőzés után, de továbbra is kitartanak mellettünk és velünk együtt bíznak benne, hogy ez csak egy kisiklás volt a részünkről” – mesélt a védő arról, mit hallgatott végig a drukkerektől.

„Nagyon komoly értékmérő mérkőzés volt, ahol a bajnokságot vezető, a mezőnyből is kiemelkedő csapat ellen tudtunk szerepelni és azt gondolom, a mutatott játék alapján megérdemelten nyertük meg a találkozót – hangsúlyozta Kuttor Attila, a Mezőkövesd szakvezetője. – Talán a legjobb teljesítményt nyújtottuk, amióta én vagyok a csapat edzője. Ez a három pont ugyanannyit ér, mint minden más mérkőzésen, de annak tükrében, hogy ez a Ferencváros nemzetközi porondon is megmutatta erejét, plusz vezeti magasan a bajokságot, így nagyon komoly és értékes teljesítmény volt a részünkről, aminek nagyon örülök.”

Három tizenegyest ítélt a játékvezető a Honvéd-Puskás Akadémia találkozón, a végeredmény 1-1 lett, mert Davide Lanzafame, a hazaiak olasz légiósa az első büntetőt kihagyta, másodszor azonban nem hibázott. A kispesti szurkolók ezúttal nyugodtan éltethették legendájukat, Puskás Ferencet dalokkal és transzparensekkel, Felcsúton erre korlátozottan szokott lehetőségük lenni. A honi futballközeg tudomásul vette, hogy minden idők legjobb magyar labdarúgójának nevét olyan egyesület viseli, amelynek semmi köze a legendához, de jóérzésű futballszurkoló ezzel nem tud egyetérteni.

Remek hajrával egyenlített a Diósgyőr Kisvárdán: a hazai drukkerek közül páran talán már elindultak haza a 2-0-ás előny birtokában, ám a vendégek nem adták fel és a 82., illetve a 89. percben született találatokkal egyenlítettek.