Százötvenmillió dollárért szerződik Messi az Inter Miamihoz

Az összeg a 2025-ös szezonig szól. Sajtóértesülések szerint a liga nem lelkesedik a "megaszerződésért", és Messinek nem lesz lehetősége úgy MLS-klubot vásárolnia, mint ahogy tette ezt korábban az Inter résztulajdonosa, az angol legenda, David Beckham.