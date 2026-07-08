Nem állt jól a tragikus hős szerep Lionel Messinek, pedig 79 percig úgy tűnt, ez jut neki: a világbajnok kapitány büntetőt hibázott, Argentína pedig 2–0-s hátrányban vergődött – a hajrá azonban minden idők egyik legemlékezetesebb vb-fordításával zárult.
A 39. születésnapját szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás már két találattal előzi meg a német Miroslav Klosét.
Ettől a szezontól már bajnoki mérkőzéseket játszik az uruguayi negyedosztályban a Luis Suárez és Lionel Messi tulajdonában lévő labdarúgócsapat.
A 38 éves világbajnok, nyolcszoros aranylabdás, négyszeres BL-győztes argentin futballista szerződése ez év végén lejár az amerikai Inter Miaminál.
Változnak az idők, Szoboszlai a két legendánál együttvéve is drágább a Transfermakt szerint.
Már eddig is rekorder volt. Az argentin világbajnok a norvég Erling Haalandot és a francia Kylian Mbappét utasította maga mögé a szavazáson.
Az összeg a 2025-ös szezonig szól. Sajtóértesülések szerint a liga nem lelkesedik a "megaszerződésért", és Messinek nem lesz lehetősége úgy MLS-klubot vásárolnia, mint ahogy tette ezt korábban az Inter résztulajdonosa, az angol legenda, David Beckham.
Úgy tűnik, az Inter Miami játékosa lesz.
Ez átszámítva több, mint amennyibe a Puskás Aréna felújítása került.
Ordenáré botrány robbant ki Madridban, miután Lionel Messi lett a FIFA-nál az év játékosa.
LM-ek harca.
Háborog a fél világ, amiért Lionel Messi kapta az idei Aranylabdát, ahelyett, hogy Robert Lewandowski emelhette volna a magasba. Egy argentin lap elnézést kért a lengyeltől.
A 34 éves futballista, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Américát, a Bayern München lengyel támadóját, Robert Lewandowskit, valamint a Chelsea-vel Bajnokok Ligája-győztes, az olaszokkal Európa-bajnok Jorginhót előzte meg a szavazáson.
Spanyol sajtóértesülés szerint azután válhatott ez reálissá, hogy a katalán futballklub vezetőedzője korábbi legendás játékosa, Xavi lett.
A PSG argentin labdarúgója a katolikus egyházfőnek dedikált párizsi szerelését a francia miniszterelnök vitte Vatikánba.
Árverésre bocsátják azt a szalvétát, amellyel felitatta könnyeit a barcelonai búcsú-sajtótájékoztatóján.
Az argentin világsztár nevével ellátott mezeket veszik, mint a cukrot, akár néhány nap alatt megtérülhet az éves fizetése.
A Barcelonából 21 év után távozó argentin futballklasszis a jelek szerint a PSG-nél folytatja pályafutását.
Eldőlni látszik, hol folytatja pályafutását a világ egyik legjobb focistája.
A támadó 2000 óta játszott a barcelonai együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése.
Argentína 1-0-ra legyőzte a házigazda Brazília válogatottját a labdarúgó Copa America szombat esti döntőjében.
Az eddig is sok sebből vérző katalán együttes hazai pályán 4-1-re kapott ki a Paris Saint-Germaintől.
A spanyol labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján az argentin játékos 130. alkalommal duplázott az FC Barcelona színeiben.
A két argentin sportember közül az edző még nincs is a PSG-nél, a Barcelona hatszoros aranylabdás futballistája pedig nemrég esküdözött, hogy marad.
"Vállalom a felelősséget hibáimért, ha voltak ilyenek. Én csak egy jobb és erősebb Barcelonát szerettem volna."
Az argentin csatár egy félidőt játszott a katalán együttes szombat esti edzőmérkőzésén.
Az argentin világsztár a goal.com szaklapnak mondta el, hogy egyelőre nem vált klubot.
A játékos így nem kezdheti meg társaival a felkészülést.