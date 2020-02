Taroltak a keményvonalasok Iránban

Ha nő a fertőzöttek száma, Irán a nyolcmillió lakosú Teherán egészét karantén alá helyezi.

Tüdőgyulladásban meghalt egy 80 éves japán férfi a Diamond Princess óceánjáró utasai közül, így háromra nőtt a halálesetek száma a koronavírus-fertőzés miatt Jokohamánál vesztegzár alá vett hajón - közölte a japán egészségügyi minisztérium. A tárca a család beleegyezése híján azt nem közölte, hogy a férfinél igazolták-e a fertőzést, az NHK japán televízió jelentése szerint azonban igen. Abe Sindzó japán kormányfő vasárnap utasította a kormányhivatalokat, hogy dolgozzanak ki átfogó tervet a vírus terjedésének megakadályozására, miután az egészségügyi hatóságok előző nap 27 új esetet jelentettek. A tokiói városháza bejelentette, hogy lemondták, illetve elhalasztják az általa támogatott, a következő három hétben esedékes beltéri tömegrendezvényeket. Júliusban Japán rendezi a nyári olimpiai játékokat. Vasárnap délutánig 773 fertőzöttet tartottak nyilván, a többségük (634) az óceánjáró utasa vagy a legénység tagja volt.vasárnap bejelentette, hogy egyik állampolgára megfertőződött az új koronavírussal. A 41 éves férfi a Diamond Princess személyzetének tagja volt. Az iráni hatóságok vasárnap bejelentették, hogy három újabb halálos áldozata és 15 fertőzöttje van az új koronavírusnak. A halálos áldozatok száma így nyolcra nőtt, ezzel a fertőzés gócpontjának számító Kínán kívül eddigvesztették életüket a legtöbben a tüdőgyulladást okozó járványban. - Az ismert fertőzöttek száma jelenleg 43 - tájékoztatott az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője, Kianus Dzsahanpúr. Az iráni hatóságok az ország 31 tartományából 14-ben oktatási intézményeket, mozikat és színházakat zártak be, hogy elejét vegyék a járvány terjedésének. A 15 új fertőzésből négyet a fővárosban, Teheránban regisztráltak. Itt az önkormányzat elzárta az ivókutakat, és betiltotta az édesség árusítását a metróban. A buszokat és a metrószerelvényeket is fertőtlenítik. A fővárosi önkormányzati tanácsot vezető Mohszen Hasemi kilátásba helyezte, hogy ha nő a fertőzöttek száma, a nyolcmillió lakosú Teherán egészét karantén alá helyezik. Hazatérhetett vasárnap 20 német, akiket a fertőzés veszélye miatt helyeztek karanténba két hete Berlinben, miután megérkeztek a járvány gócpontjából, a kínai Vuhanból . A Német Vöröskereszt (DRK) fővárosi klinikáján kialakított karantént 16 felnőtt és 4 gyermek hagyhatta el, a kórokozó nincs jelen szervezetükben. Egy héttel korábban egy 122 fős, szintén Vuhanbólszállított csoport térhetett haza a karanténból, amelyet egy laktanyában alakítottak ki a Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő Germersheim melletti légi támaszponton. Németországban eddig 16 embernél állapítottak meg fertőzést. Többségüket már gyógyultnak nyilvánították és hazabocsátották. Szombaton viszont hazaérkezett hat német a Diamond Princess utasai közül. Náluk nem mutatták ki a vírust, és így távozhattak a fedélzetről. A két hétig tartó tengeri karantén után újabb 14 nap elzártság vár rájuk, de ezt az időt az otthonukban tölthetik el.elővigyázatosságból lezárta Iránnal közös három szárazföldi határátkelőhelyét vasárnap, miután az új típusú koronavírus a napokban a szomszédos országban is megjelent, és több halálos áldozatot követelt - jelentette be Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Az intézkedés a teljes szárazföldi közlekedésre, tehát a vasútra is vonatkozik, illetve az Azerbajdzsánhoz tartozó Nahicseván exklávéval közös dilucui határállomásra is vonatkozik. Ankara arról is döntött, hogy a törökországi repülőterek ideiglenesen egyetlen, Iránból érkező légi járatot sem fogadnak. Mindazonáltal Törökországból továbbra is indulnak gépek Iránba.